Spread the love











Michele Bravi si è confessato a cuore aperto a Domenica In, il cantante ha voluto ripercorre uno dei momenti più bui della sua vita, cioè l’incidente in cui è stato coinvolto che ha causato la morte di una donna, ecco cosa ha raccontato l’ex concorrente di amici Michele Bravi ospite a Domenica In, si è […]

L’articolo Michele Bravi, la triste confessione “dopo l’incidente stavo malissimo” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...