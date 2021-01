Live – Non è la d’Urso: Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando, sta male a causa degli haters

Ieri sera, durante Live – Non è la d’Urso, si è tornati a parlare delle dichiarazioni dell’ex marito di Stefania Orlando, Andrea Roncato, e delle affermazioni che la stessa gieffina avrebbe fatto dalla casa del Grande Fratello Vip 5. Uno spazio, quello lasciato da Barbara d’Urso, che ha visto lo svisceramento del botta e risposta tra i due ex coniugi.

Andrea Roncato, ieri sera, non era presente in studio, ma Eleonora Giorgi, amica dell’attore, avrebbe fatto sapere che non sta bene. Il motivo? I messaggi degli haters lo avrebbero stroncato e si sarebbe pentito di aver rilasciato quelle dichiarazioni creando un putiferio non necessario. Queste la parole della Giorgi ieri sera:

Io l’ho chiamato poco fa. Andrea non è la persona che abitualmente conosciamo. È veramente sconvolto, io credo che le conseguenze di tutti questi confusi, diversi messaggi, siano una valanga di hater e non credo che Andrea sia abituato ai social. È proprio flippato, è disperato, si è pentito! fonte: fanpage.it

In studio sarebbe intervenuto anche l’attuale marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, che avrebbe contribuito a voler stemperare i toni tra i due ex coniugi. E si sarebbe detto anche disposto ad affrontare la cosa insieme, al riparo dalle telecamere:

Quando finisce una storia, le colpe stanno sempre nel mezzo. È sempre giusto sentire entrambe le campane. Quello che non mi piace di questa situazione è che queste campane si stiano ascoltando pubblicamente e a distanza, quando probabilmente basterebbe andare a cena una sera, noi quattro insieme. fonte: fanpage.it

Il botta e risposta tra Andrea Roncato e Stefania Orlando

Tutto è iniziato dopo che Stefania Orlando aveva dichiarato, a proposito del suo ex marito, di non avere più il rapporto di amicizia che aveva prima a causa dell’attuale moglie, Nicole Moscariello.

Andrea Roncato, però, avrebbe dato una versione diversa di come sarebbero andate le cose, affermando che Stefania lo aveva lasciato a causa di un altro uomo e che non capiva l’accusa mossa alla sua attuale moglie. Di questo, però, Roncato avrebbe specificato di non farne una colpa alla Orlando, perché lui non sarebbe stato un bravo marito: