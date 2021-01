Spread the love











Vediamo insieme due clamorosi no che sono arrivati alla produzione del’Isola dei famosi, che erano dati per certi. Il programma, o meglio il reality dell’Isola dei famosi 2021 dovrebbe iniziare a breve, e per la precisone, i primi del mese di marzo. Ma in queste ultime ore, sono arrivate due clamorose smentite sul suo cast, […]

L’articolo Isola dei famosi il cast inizia a cedere: arrivati due no clamorosi proviene da Leggilo.org.

