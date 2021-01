il-design-a-misura-di-bambino

Il passeggino ispirato alla Eames Lounge Chair







Il vero design è quello che unisce funzionalità e divertimento: così la pensavano Charles e Ray Eames, la coppia d’oro che a partire dagli anni Cinquanta rivoluzionò il mondo del progetto con una serie di oggetti capaci di unire il bello all’utile. Uno su tutti: la Eames Lounge Chair, lanciata nel 1956 e ancora oggi icona assoluta. Alla loro filosofia si è ispirata Cybex, azienda tedesca specializzata in prodotti per l’infanzia, per creare i suoi passeggini Priam e Mios: due modelli dalle linee sofisticate, realizzati con materiali di altissima qualità per garantire praticità e sicurezza senza rinunciare allo stile. Perché come dicevano gli Eames, «I dettagli non sono semplici dettagli. Sono i dettagli che fanno il design».

La culla smart progettata dal MIT







Negli Stati Uniti è un must-have per tutti i genitori, VIP compresi. Da noi è arrivata da poco, ed è già un oggetto del desiderio: è Snoo Smart Sleeper di Happiest Baby, una culla hi-tech progettata dal pediatra “guru” Harvey Karp e realizzata dagli ingegneri del MIT Media Lab con la consulenza del designer Yves Béhar. Snoo è il primo lettino per neonati che riproduce i suoni e i movimenti naturali del ventre materno, “rispondendo” in tempo reale al pianto del bambino (anche a distanza, grazie all’app collegata) e tenendolo al tempo stesso al sicuro, perché il bebè è fasciato e non corre il rischio di girarsi nel sonno.«Snoo è un servizio, non un prodotto – spiega Karp -. Per mamme e papà, è come avere in aiuto un paio di mani esperte in più, giorno e notte». In più, il suo design minimal e sofisticato si adatta a ogni ambiente, comprese le camerette più chic: basti pensare che Snoo ha vinto oltre 20 premi di design ed è stata esposta in alcuni dei più importanti musei al mondo, tra cui il Victoria&Albert e il London Design Museum.

Il seggiolone dal design nordico







Progettato dal designer norvegese Peter Opsvik per il proprio figlio nel 1972, Stokke Tripp Trapp® ha rivoluzionato il concetto di seggiolone, diventando un best seller in tutto il mondo. Il concetto è semplice: una sedia dall’estetica senza tempo che “cresce con il bambino”, trasformandosi per accompagnarlo in ogni fase della vita. Il design lineare è studiato per ottimizzare gli spazi, mentre l’ampia gamma di colori e tessuti permette di inserire il seggiolone nell’arredamento in modo armonico. Così il pupo può sedere a tavola con i genitori fin dal primo giorno. L’azienda svedese propone anche un lettino con lo stesso concept: Stokke® Sleepi™ Mini, che accoglie il bebè appena nato e lo accompagna nella crescita, allungandosi fino a diventare un lettino e trasformandosi, all’occorrenza, anche in uno spazio per giocare.

Il bagno per i più piccoli







Fantasiosi, colorati, divertenti: gli arredi bagno florakids di Laufen sono pensati per il comfort dei più piccoli. Il designer tedesco Andreas Dimitriadis ha disegnato una collezione giocosa, sviluppata intorno a un lavabo a forma di fiore – bianco, rosso o verde – e a un WC sospeso da terra dalle forme arrotondate, della misura ideale per i bambini. Gli accessori comprendono specchi a forma di bruco, fiori o nuvolette. Per vivere anche il momento del bagno con allegria.

Un elefante per giocare e arredare







Un po’ arredo, un po’ giocattolo: è l’Eames Elephant, progettato da Charles e Ray Eames nel 1945 in compensato (e mai prodotto in serie) e in seguito riproposto da Vitra. La versione in plastica, disponibile in sette colori e due diverse misure, è adatta sia per giocare, in casa e all’aperto, sia come oggetto decorativo per una camera dei bambini, sia per arredare con un tocco di ironia gli altri ambienti della casa. Più serioso il modello in legno, omaggio al prototipo originale che ancora oggi appartiene alla famiglia Eames.

Eco-design montessoriano







Libertà, indipendenza, divertimento: sono i pilastri del metodo educativo di Maria Montessori, che si basa sul concetto di aiutare i bambini a “fare da soli”. Da questa filosofia nascono i mobili multifunzionali di Kave Kids. Dalla mini scrivania al letto-casetta, dalla tenda per giocare al seggiolone, tutti i prodotti puntano a valorizzare l’attività autonoma dei bambini, lasciandoli liberi di sperimentare e imparare durante il gioco in tutta sicurezza.

La torretta per imparare







Si chiama Learning Tower – tradotto, “torretta per l’apprendimento” o anche “torretta montessoriana”: una sorta di scaletta in legno che permette al bambino di stare in piedi, protetto su tutti i lati, e di partecipare alle attività quotidiane dei grandi, come per esempio cucinare. L’azienda Kiddin la propone in tre nuove versioni in legno di betulla: il modello Bosco, ispirato alle case sull’albero, Mare, che evoca un porticciolo coloniale e Viaggio. La torretta si trasforma anche in un seggiolone, ideale per un “piccolo ospite” a cena.