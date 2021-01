Il bambino del film “La vita è bella”: Ecco che fine ha fatto

Recentemente il quotidiano “la Repubblica”, in una pubblicazione sulla pagina di Instagram, ha raccontato che fine ha fatto il bambino di “La vita è bella!”.

“La vita è bella” è una celebre pellicola diretta e interpretata da Roberto Benigni nel 1997. Ha ottenuto ben tre premi oscar: miglior film straniero, miglior attore protagonista e migliore colonna sonora (Roberto Piovani).

In breve, la trama tratta di un uomo ebreo, Guido Orefice, deportato insieme alla sua famiglia in un campo di concentramento durante il periodo nazista. L’uomo cerca di proteggere il figlio facendogli credere che sia tutto un gioco e che al termine di molte prove durissime ci sarà un bellissimo premio finale.

Fu presentato al cinquantunesimo Festival di Cannes, dove vinse il premio speciale della giuria. Inoltre il film ha ottenuto diversi altri premi, tra i quali 9 David di Donatello e 5 Nastri d’ Argento.

Il ruolo del figlio del signor Orefice, è stato interpretato da Giorgio Cantarini, giovane attore italiano. Oggi ventinovenne, ha preso parte anche alle riprese del colossal “Il Gladiatore”, diretto da Ridley Scott nel 2000, nel ruolo del figlio di “Massimo Decimo Meridio”.

Che fine ha fatto il bambino di “La vita è bella”

Cantarini, oltre al talento artistico, ha recentemente fatto parlare di sé anche per altri motivi. Infatti si è dimostrato molto attivo nel sociale, soprattutto in un periodo come quello che noi tutti stiamo vivendo.

In piena pandemia, l’interprete del piccolo Giosuè Orefice, ha deciso di non restare con le mani in mano. Attualmente ha vestito i panni del contact tracer, sostenendo l’Asl di Viterbo nel tracciamento dei positivi, in modo tale da evitare un maggiore sviluppo del Covid-19.

Fino a prima dell’arrivo del virus, Giorgio si era stabilito negli Usa, tra New York e Los Angeles, prima di fare ritorno nella sua terra per dare un sostegno.

Sulla pagina Instagram di “la Repubblica” vengono riportate alcune sue dichiarazioni. L’attore afferma di non avere in programma lavori, almeno fino alla prossima estate. Per questo motivo, in un momento in cui è tutto bloccato o quasi, compreso il mondo dello spettacolo, ha preso la decisione di dare il suo contributo alla causa.

Il bambino del film “La vita è bella” si è fatto così apprezzare per la sua solidarietà in un periodo molto particolare. Ha infatti mostrato a tutti quanto oltre ad essere un bravissimo attore è anche una persona dal cuore grande.