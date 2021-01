ieri,-oggi-e-domani:-conversazione-con-piero-lissoni

Troppa teoria non fa per lui. Il mito molto milanese del designer come maestro di vita nemmeno. Meglio un sano realismo. «Il designer non ha niente da insegnare a nessuno», dice Lissoni. «Porti avanti il tuo lavoro di progettista con il massimo della correttezza, cerchi di farlo bene, ma non cambi la vita di nessuno. Un operaio che in fabbrica monta le mie sedie non è che avrà una vita migliore. Io non gli regalo la dignità perché le mie viti sono migliori. Se gli dico questa cosa giustamente mi prende a martellate. Invece c’è sempre stata un po’ questa mitologia: quando negli anni Settanta Enzo Mari lanciò l’autoproduzione, cioè i mobili da montare da sé, fu un progetto straordinario, e però non puoi prendertela se poi finirono per comprarlo solo ricchi collezionisti in gallerie d’arte francesi, non certo i poveri che invece sognavano piuttosto lussuosi arredi; e tra i mobili fatti di assi inchiodate già ci vivevano in mezzo tutto il giorno».

OMBRA

2019, Lema, Una forma fluida in propilene incastonata in una struttura metallica e lineare: gioco di contrasti per un oggetto che è disegno puro.

Lissoni è una specie di designer dal volto umano, i cliché non gli piacciono mica tanto. Confessa invidie: «Per tutti, passati e presenti: ah, gli Eames! Ah, Sottsass! Ah, gli scandinavi». Niente infanzie mitiche: «Anche all’università ero pessimo, io coi miei compagni di studio Giulio Cappellini e Rodolfo Dordoni eravamo un po’ dei perditempo, discutevamo di design, mentre attorno a noi tutti sembravano seriosissimi, appassionati di postmodernismo, di Aldo Rossi», maestro da cui ha imparato e che però non l’ha mai emozionato, pare di capire. E anche, sliding doors: Lissoni in un’altra vita avrebbe voluto fare il maestro di sci; «Già, è un bellissimo lavoro. Da ragazzo facevo l’assistente maestro. Aiutavo soprattutto con le classi di bambini. E avrei continuato volentieri. Mi piaceva tantissimo». Poi però non è finita così male. «Poteva andare peggio, ecco». Altri desideri reconditi? Magari la voglia, dopo aver disegnato tutto, di abitare in un universo anonimo, design-free? «A casa mia non ho proprio nulla disegnato da me. Non mi piacerebbe vivere in un catalogo Lissoni, ecco». Magari in un mondo tutto Ikea? Per carità. Non esageriamo. «Questo è un altro grande equivoco, quello del design democratico. Il volemose bene. Non è che se mi posso comprare un oggetto allora è democratico. Quando io disegno per i miei plutocrati seguo tutte le regole, i materiali giusti, i protocolli ambientali. Vai a vedere dove produce Ikea, in Bangladesh o in Vietnam. Oltretutto appropriandosi in maniera molto sistematica del disegno di tanti progettisti, in tutto il mondo, senza pagare un centesimo di diritti d’autore. Non è proprio democratico, tutto questo».