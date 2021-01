gli-appuntamenti-della-giornata,-a-cura-di-mianews.

inizia oggi la collaborazione tra Gazzetta di Milano e l’Agenzia di Stampa MiaNews

I principali appuntamenti

AGENDA COMUNE

– ORE 12: conferenza stampa di presentazione delle Pietre d’inciampo che verranno posate a Milano a partire dal 27 gennaio, Giorno della Memoria. Partecipano il vicesindaco Anna Scavuzzo, il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè, il presidente del Comitato Pietre d’inciampo Marco Steiner, l’architetto e presidente di Triennale Milano Stefano Boeri, il Ceo de Imille Paolo Pascolo e la Creative Lead de Imille Marta Nava.



La conferenza è trasmessa in streaming all’indirizzo web https://youtu.be/UXwpJU4EvBg

– ORE 13: si riunisce in collegamento modalità Teams la Commissione Consiliare quadrigiunta Casa-Lavori Pubblici-Erp, Affari Internazionali-Post Expo-Politiche Europee, Cultura e Periferie. Ordine del giorno: ‘Aggiornamento sul programma di rigenerazione urbana con fondi europei del quartiere Giambellino-Lorenteggio’. Partecipano gli assessori Gabriele Rabaiotti e Filippo Del Corno.

– ORE 15.30: si riunisce online il Consiglio comunale. E’ possibile seguire i lavori collegandosi alla pagina web http://milano.videoassemblea.it/

AGENDA CITTA’

– ORE 9.30: presidio organizzato dal comitato Priorità alla Scuola assieme ai COBAS, con l’adesione di FLC-CGIL, UIL, CNPS, Rifondazione Comunista e Potere al Popolo per chiedere fondi del Recovery Fund per la scuola pubblica.



Ufficio Scolastico Regionale, via Polesine 13

– ORE 18: manifestazione ‘ORA BASTA. I vostri fallimenti non si contano più!’ per chiedere le dimissioni della Giunta Fontana, organizzato da Acli, AiutArci a Milano, Alleanza Civica Milano, Arci, Articolo Uno, Associazione Radicali Milanesi Enzo Tortora, Casa Comune, Centro Democratico, Giovani Democratici, Partito Deomocratico, I Sentinelli, Italia Viva, Medicina Democratica, Milano in Azione, Milano in Comune, Milano Unita, M5S, +Europa, PSI, Rifondazione Comunista, Studenti Presenti, Verdi – Europa Verde Milano, Volt e altri.



Piazza Città di Lombardia (MiaNews)