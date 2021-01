gfvip:-arriva-sbronza-in-diretta.-la-produzione-pronta-a-cacciarla

GfVip: problemi nello studio della casa. Si presenta dopo aver bevuto e la produzione pensa ad una decisione irreversibile.

GrandeFratello.Tv (Instagram)

Quella del Grande Fratello VIP è la casa più famosa della televisione. Il programma è molto apprezzato dal pubblico, soprattutto per i tanti momenti trash e gli intrecci che si creano tra i tanti personaggi presenti spesso così diversi tra loro.

Quest’anno in particolare il connubio tra le nuove leve della televisione e i volti più longevi sta tenendo banco durante le puntate. Una delle vicende più controverse ha visto protagonisti Elisabetta Gregoraci, nota showgirl ed ex di Flavio Briatore e Pierpaolo Pretelli influencer che vanta un discreto seguito sui social.

Dopo una serie di episodi più gettonati fu il bacio che li vide protagonisti, a seguito del quale arrivò la decisione di Elisabetta di abbandonare il programma. Recentemente invece si è presa la scena Giulia Salemi.

LEGGI QUI>>> Stefano Bettarini continua imperterrito la sua guerra: “figli e figliastri”

LEGGI QUI>>> Filippo Nardi come Bettarini: parole al veleno a Mediaset

In un momento di relax sul divano insieme a Stefania Orlando si è lasciata sfuggire una dichiarazione che ha agitato dli animi di chi segue il programma confessando alla Orlando di volerla baciare.

Non sono solo i concorrenti ad alimentare gli scandali. In studio si vocifera di un episodio non gradito alla produzione.

GfVip: sbronza in studio pronta la risposta dei vertici del programma

È un episodio che ha dell’incredibile quello successo al GfVip. A sganciare questa notizia è Gabriele Parpiglia, giornalista molto vicino alla figura di Alfonso Signorini. È lui a far trapelare la notizia di un presunto malcontento durante la puntata.

Protagonista di questo spiacevole episodio è un’ex concorrente di questa edizione. Si tratterebbe di un personaggio femminile la cui peculiarità consiste nella passione per il vino.

LEGGI QUI>>> Samantha de Grenet, attimi di follia al GFVIP: “la uccido”

Niente di male se non si lasciasse andare ad un bicchiere di troppo, ma soprattutto se questo non avvenisse durante una puntata in diretta. Questa notizia più precisamente è stata riportata su Mattino.it che parla di questo problema, non precisando chi sia l’appassionata di vino in questione.

Tutto questo non è affatto piaciuto ai vertici del programma che a quanto pare avrebbero preso una drastica decisione. Nel caso in cui questo problema si ripresentasse saranno costretti ad eliminare dal programma la donna in questione.

Ma quello che si chiedono tutti è chi sarà la Vip di cui si parla? Il nome è stato voluto tenere segreto ma il web in questi casi non perdona. Sembrerebbe essere già partita infatti la “caccia all’ubriaca”, con gli utenti in cerca di atteggiamenti sospetti da parte delle presenti.