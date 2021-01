cuneo:-in-tanti-per-l’ultimo-saluto-a-piero-carosso,-decano-del-giornalismo-locale

Ciao Piero, e grazie di tutto. In tanti questa mattina hanno dato l’ultimo, commosso saluto, a Piero Carosso, che ci ha lasciati a 74 anni: ex dipendente della Miroglio di Cuneo aveva coltivato la grande passione per lo sport prima praticandolo sul rettangolo verde, con le maglie di Saetta Cuneo e Barge, e poi raccontandolo senza frontiere.

Piero, infatti, era un amante dello sport in generale e non si è mai fossilizzato su una sola disciplina. Senza dubbio però, le sue due grandi passioni erano il calcio ed il rally: immenso il suo amore per il Cuneo Calcio, raccontato per anni dalla tribuna del “Paschiero”. Senza dimenticare, però, le serate passate al Palazzetto dello Sport per la Bre Banca Lannutti Cuneo e, più recentemente, per la Cuneo Granda Volley.

Al funerale, celebrato presso la Chiesa San Paolo di Cuneo, si sono stretti attorno alla moglie Franca, alle figlie Sabrina e Daniela, al fratello Gilberto ed ai parenti tutti, non solo gli amici di lungo corso, ma anche i colleghi giornalisti, che tanti momenti di sport hanno condiviso al suo fianco, le istituzioni cittadine (presente l’Assessore allo Sport Cristina Clerico), dirigenti, allenatori, calciatori, sportivi. E poi i tifosi, quelli del suo amato Cuneo Calcio.

Piero Carosso se n’è andato, avvolto dai colori bianconeri (della Juventus) e, soprattutto, da quelli biancorossi, della sua città, del suo Cuneo. Fai buon viaggio, Piero, la tua passione per lo sport, qui, non sarà dimenticata. La Redazione di Ideawebtv.it ed il Direttore Carlo Borsalino esprimono ancora alla famiglia le più sentite condoglianze in questo momento di grande dolore.