Covid: il punto su vaccini e nuove varianti, giovedì 28 a cura di Auxologico.

Siamo ormai a quasi un anno dall’inizio della pandemia da Covid-19 in Italia.

Medici e ricercatori hanno fatto grandi passi avanti nella conoscenza di questo virus e nelle cure. Si è anche finalmente arrivati al vaccino. Tuttavia i dubbi e le domande su questa malattia e sui vaccini sono moltissimi.

Auxologico mette a disposizione i propri medici e ricercatori infettivologi e immunologi per parlarne con il pubblico in un incontro online, per fare il punto della situazione e rispondere a tutte le domande dei pazienti.

Capiremo insieme come funzionano in generale i vaccini e, in particolare, i meccanismi di protezione dei vaccini che sono stati messi a punto contro il Coronavirus.



Affronteremo il tema della campagna vaccinale italiana, e parleremo di quale potrebbe essere il ruolo delle nuove varianti del virus nella crescita dei contagi e nell’efficacia dei vaccini.

INTERVENGONO:

Marco Tinelli, Infettivologo, Componente del Direttivo Nazionale della Società Italiana di Malattie Infettive e Senior Consultant di Auxologico San Luca nell'emergenza Coronavirus

Franco Capsoni, immunologo e reumatologo, Direttore U.O. Immunologia, Allergologia e Reumatologia Auxologico San Luca

Pierluigi Meroni, immunologo, Direttore del Laboratorio Sperimentale di Ricerche di Immunologia Clinica e Reumatologia di Auxologico

MODERA

Pierangelo Garzia, giornalista scientifico, responsabile Ufficio Stampa di Auxologico

QUANDO

giovedì 28 gennaio 2021, ore 18.00

COME PARTECIPARE – EVENTO ON LINE

L’evento è gratuito e si svolgerà esclusivamente on line. Verrà trasmesso su questa pagina del sito, sul canale facebook di Auxologico, su youtube di Auxologico e su Linkedin di Auxologico.

L’iscrizione è obbligatoria. Effettuata l’iscrizione, riceverete il link per seguire l’evento.

