Chiara Nasti e la rivelazione sul papà: Le parole inaspettabili

Tra i personaggi più chiacchierati sul web, Chiara Nasti fa continuamente parlare di sé. La bella influencer napoletana è sempre attiva sui social, impegnata a mantenere costanti le interazioni con i propri followers.

Certo, la giovane ‘Barbie‘ (come molti l’hanno ormai etichettata) è spesso anche oggetto di critiche da parte degli internauti che non le perdonano niente. Ultimo, in ordine temporale, il recente ritocco estetico al seno (ammesso dalla stessa Chiara), nato per curare un problema non estetico ma prettamente fisico.

Da lì tanti commenti negativi nei confronti della ragazza, accusata di essere troppo appariscente e superficiale. Spesso nei commenti viene tirata in ballo anche la famiglia della Nasti, dalla sorella Angela (ex tronista di ‘Uomini e Donne’), al papà Enzo e mamma Gabriella. Vere e proprie cattiverie nei confronti di Chiara, che la ragazza si preoccupa di tenere a debita distanza.

Anche perchè la piccola Nasti ha un bellissimo rapporto con la sua famiglia, come spesso esternato proprio attraverso i social. Nelle stories capita di vedere anche i componenti della stravagante famiglia Nasti, pronti sempre a scherzare e regalare momenti divertenti ai followers di Chiara.

Chiara Nasti, l’ultima dichiarazione sul papà

Cosi è la stessa Chiara ad aver specificato quanto sia importante per lei il rapporto con la famiglia. In uno dei recenti Q&A dell’influencer su Instagram, una delle domande l’ha portata a parlare proprio dei suoi affetti.

“Cos’è per me la mia famiglia? E’ tutto! Non ci sono parole per descriverlo”, ha ammesso Chiara, che poi si è soffermata su papà Enzo: “Mio padre folle, mi tratta davvero come se fossi una principessa, sia a livello affettivo che materiale”, ha ammesso la napoletana.

“Mi stupisce continuamente ed è cosi simile a me, oltre a farmi divertire come una matta”, ha spiegato la Nasti. Ed in effetti anche sui social sono stati tanti i siparietti tra Chiara ed il papà, sempre divertenti.

“Non potrei vivere senza di loro”, la chiosa finale. La famiglia Nasti, insomma, sembra davvero molto unita. Ed è la stessa Chiara ad averlo ammesso, senza peli sulla lingua. Una principessa per papà Enzo.