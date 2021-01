“che-tempo-che-fa”,-ospiti-amadeus-e-fiorello,-amadeus-a-fiorello-“-…-e-allora-conduci-tu-quest’anno-…”-gelo-in-studio

Spread the love











Ieri a “Che tempo che fa” ospiti in collegamento erano Amadeus, Fiorello e Vincenzo Mollica.

Il momento è stato divertente e i tre hanno dato, tra il serio e il faceto, alcune anticipazioni su come sarà il prossimo Festival di Sanremo anche se, ancora non si sa se si riuscirà a farlo oppure no. Una cosa è certa: se il Festival ci sarà il conduttore e il direttore artistico sarà Amadeus e il co conduttore sarà Fiorello, esattamente come l’anno scorso in ossequio al detto “squadra che vince non si cambia”.

Sanremo, Amadeus e Fiorello

Fiorello, a proposito della sua presenza la Festival ha detto scherzando ad Amadeus: “”Io non ho deciso, deciderò all’ultimo … Sarò il tuo Ciampolillo”.

E poi, ancora: “Io credo che il 2021 sarà la fine della mia carriera. Sarà il disastro totale perché Amadeus mi porterà alla rovina. Mi chiama la mattina e mi dice: ‘mettiamo tutto il pubblico in una nave’. Poi dopo due giorni mi richiama e mi dice: ‘li mettiamo tutti in una serra’. Stamattina mi chiama e mi dice: ‘pensa se prima di partire per Sanremo io mi ammalo e Sanremo lo fai tu da solo“.

E Amadeus di rimando: “Noi stiamo molto attenti: mascherine, distanziamento, vitamine, ma non si può escludere. Stamattina gliel’ho detto: ‘pensa se qualche giorno prima dovessi essere contagiato dovresti farlo da solo“.

E poi ha anche aggiunto: “Dobbiamo fare questo Sanremo con lo stesso spirito dell’anno scorso. Sappiamo che è difficile ma stiamo mettendo insieme uno spettacolo bello. Sarà un Sanremo diverso ma importante. Tutto quello che accadrà a Sanremo sarà nel pieno rispetto di tutte le regole sanitarie e parleremo anche della campagna vaccinale”.

E Fiorello: “Ricordiamolo che l‘Ariston in quelle cinque serate sarà uno studio televisivo. Da pubblico pagante a pubblico pagato è un attimo. Avremo lo stesso pubblico di ‘C’è Posta Per Te“.

E, ancora: “Con 26 cantanti in gara più 8 giovani, Amadeus mira a stabilire un record: fare un Festival continuato per cinque giorni”.

Fabio Fazio ha poi dato spazio anche a Vincenzo Mollica che ha detto: “È il primo Sanremo senza di me, io ho fatto l’ultimo l’anno scorso“.

E poi, da un finto balconcino dell’Ariston, Luciana Littizzetto ha detto a Mollica: “Parla una volta male delle canzoni … prendi un Gaviscon e torna presto all’Ariston”.

E Fiorello: “Sai che potremmo fare, potremmo mettere uno schermo fisso sul balconcino con Vincenzo collegato da casa”.

Il Codacons al Prefetto di Imperia “se non potranno essere garantite con assoluta certezza la sicurezza e la salute di cittadini e lavoratori”

Il Codacons ha presentato una richiesta formale al prefetto di Imperia

Il Codacons ha scritto così al prefetto di Imperia: “La situazione che si sta delineando è quella di un Festival a tutti i costi, in cui introiti pubblicitari e interessi economici vengono messi prima della salute dei cittadini”.

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi ha aggiunto: “ … non è possibile chiedere sacrifici e rinunce agli italiani e poi vanificare la lotta al Covid organizzando un evento della portata della kermesse canora, che coinvolge migliaia di soggetti tra lavoratori, artisti, giornalisti e cittadini”.

E, ancora: “Crediamo ci siano tutti i presupposti per rinviare il Festival ad altra data e per tale motivo abbiamo diffidato Comune, Asl e Prefetto ad intervenire per assicurare la salute pubblica e vietare qualsiasi manifestazione che possa rappresentare un concreto pericolo, pena un inevitabile ricorso al Tar”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...