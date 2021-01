che-tempo-che-fa,-orietta-berti-dichiara:-“stefano-de-martino?-piace-alle-ragazzine”

Orietta Berti al vetriolo su Stefano De Martino durante la trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa. La nota cantante italiana, quest’anno in gara al Festival di Sanremo 2021, ha avuto modo di esprimere la sua opinione sul ballerino e conduttore napoletano. Ma le critiche non sono state troppo positive.

Orietta Berti, ospite insieme a Stefano De Martino al tavolo di Fabio Fazio, avrebbe dichiarato quanto segue direttamente all’interessato. Incalzata dal conduttore circa la prestanza di De Martino, la Berti non si sarebbe risparmiata:

È un bel ragazzo ma non è il mio tipo. Piace alle ragazzine, non alle signore. A me piace George Clooney