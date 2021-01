calciomercato-milan:-assalto-ad-un-leader-di-pioli,-pronta-l’offerta

Calciomercato Milan: pronto l’assalto dalla Spagna per un leader della squadra di Stefano Pioli, pronta l’offerta allettante per club e giocatore

(Getty Images)

La stagione esaltante che sta vivendo il Milan, tolta l’ultima parentesi con l’Atalanta, solletica anche le voglie dei club stranieri. Sono molti i big rossoneri che piacciono anche all’estero e tra questi c’è Simon Kjaer. Dalla Spagna infatti arriva la notizia di un’offerta pronta per portare il centrale danese al Real Madrid la prossima estate.

Tutto parte dal mancato rinnovo di Sergio Ramos che secondo molti osservatori sembra deciso a mettere fine al suo grande amore con le ‘merengues’. Un buco importante per la difesa di Zinedine Zidane che quindi vorrebbe subito correre ai ripari. Ecco perché, come spiega il portale spagnolo ‘Fichajes.net’, il Real avrebbe ideato un’offerta per il difensore centrale danese del Milan.

Sul piatto 15 milioni per il Milan e per lui un contratto biennale da 5 milioni netti di euro a stagione per il giocatore.A 31 anni e con il contratto in scadenza con i rossoneri nel 2022, certamente una proposta sulla quale riflettere sia per lui che per il club. E in fondo, con la linea di rinnovamento ormai avviata da anni e con l’arrivo di Tomori, è un’operazione plausibile. Anche perché con quei soldi il Milan andrà a caccia di Simakan o un altro difensore simile.

(Getty Images)

Milan, un giocatore del Real Madrid in scadenza di contratto è l’occasione buona per Pioli

Ma sull’asse Milano-Madrid potrebbe svilupparsi un’altra trattativa di mercato molto interessante, questa volta in entrata. Il nome è quello del 30enne Lucas Vazquez che a giugno andrà in scadenza con il real e non sembra avere nessuna voglia di rinnovare. La conferma arriva dal quotidiano sportivo ‘AS’ che parla di una trattativa in stallo.

Sampdoria-Milan, tutta la grinta di Stefano Pioli (Getty Images)

E il portale ‘Defensa Central’ spiegas che il Milan avrebbe già avviato i contatti con il procuratore dello spagnolo, giocatore a tutta fascia sulla destra. Pronto un contratto da triennale 3,5 milioni di euro, cifra che attualmente guadagna anche a Madrid. Lui sta prendendo tempo per decider, ma con un Milan tra le quattro di Champions League sarebbe più facile convincerlo.