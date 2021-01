bridgerton:-che-fine-ha-fatto-la-collana-del-principe?

La prima stagione di Bridgerton ha lasciato i fan con tantissime domande in sospeso, ma anche se siamo certi di trovare le risposte nella seconda stagione in arrivo, c’è una questione che merita la nostra attenzione. Un vero e proprio buco nella trama di Bridgerton: che fine ha fatto la collana che il Principe Friedrich ha regalato a Daphne come pegno d’amore?

Freddi Stroma E Phoebe Dynevor In Bridgerton, Credits Liam Daniel/Netflix

Nell’episodio quattro di Bridgerton il Principe Friedrich, nipote della Regina d’Inghilterra interpretato da Freddie Stroma (Harry Potter e il Principe Mezzosangue), dona a Daphne (Phoebe Dynevor) una splendida e costosissima collana di diamanti in segno del suo amore. La collana è talmente preziosa che perfino la signora Bridgerton (Ruth Gemmell) consiglia alla figlia di non indossarla al ballo.

Che fine ha fatto la collana del Principe?

Nello stesso episodio Daphne decide di non sposare il Principe, si toglie la collana e la lascia appoggiata su un muretto in terrazza… dimenticandola lì! Da quel momento non si sa più nulla della collana del Principe! Chi l’ha recuperata? L’ha trovata un fortunato cameriere o se l’è portata via qualche ospite della festa?

Jessica Madsen Interpreta Cressida Cowper In Bridgerton Credits, Liam Daniel/Netflix

Una teoria dei fan è che la collana sia stata trovata da Cressida Cowper (Jessica Masden), la debuttante che aveva messo gli occhi sul Principe prima di Daphne. Cressida potrebbe aver trovato il gioiello quando è uscita sulla terrazza per spiare da lontano Daphne e Simon e ha visto il loro bacio proibito.

La teoria dei fan sulla collana

Anche all’attrice che interpreta Daphne questa teoria piace molto! Phoebe Dynevor ha dichiarato – durante il Netflix Afterparty – che è davvero possibile che sia stata Cressida a rubare la collana, come rivincita nei confronti di Daphne che le aveva rubato il pretendente reale!

