La bomba al cioccolato una torta questa che ha tutte le caratteristiche di una deliziosa tentazione alla quale dobbiamo cedere con allegria, altrimenti che gusto ci sarebbe?

L’assonanza al nome in questa ricetta vi sarà subito offerta dall’esplosione nel palato di due gusti perfetti e preponderanti sugli altri, il cioccolato fuso e il sapore netto e rotondo del latte di cocco (non la bevanda ma quello nella latta che si avvicina molto di più alla panna come consistenza e rotondità.)

Assaggiatene una fetta e vi renderà completamente appagati e felici.

Senza null’altro da chiedere a voi stessi o agli astanti.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Tempo totale: 70 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

250 g Burro

235 g Zucchero Di Canna

3 Uova bio

300 g Farina 00

6 g Lievito in polvere

35 g Cacao amaro setacciato

240 g Latte Di Cocco o panna acida

250 g Cioccolato Fondente fuso

Preparazione

Per preparare la ricetta della bomba al cioccolato, lavorate a lungo il burro con lo zucchero nel robot o nella planetaria con la foglia (circa 6-8 minuti), fino ad ottenere un composto leggero e spumoso.

Aggiungete le uova e mescolate a bassa velocità.

Setacciate la farina, il lievito e il cacao sopra il composto a base di burro e mescolate con una spatola; unite il cioccolato fuso e il latte di cocco e mescolate per amalgamare appena.

Versate il composto in una tortiera di 22 cm imburrata e ricoperta di carta da forno. Livellate con il dorso di un cucchiaio bagnato.

Infornate a 160° per circa 60 – 70 minuti o finché la torta è soda.

Fate freddare la torta nello stampa e servitela spolverizzata con zucchero a velo, accompagnata da pana montata o gelato.