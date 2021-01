Barbara D’Urso, la FOTO da ventenne, la gonna è cortissima. Bellezza

La conduttrice napoletana pubblica un altro scatto su Instagram che infiamma il popolare social network. Sempre più bella…

Barbara D’Urso è ormai una delle donne più amate ma altrettanto criticate della televisione italiana. I suoi programmi sono spesso finiti nel ciclone ma lei è andata sempre avanti per la sua strada rispondendo a suon di share e guadagnando sempre più consensi e sempre più trasmissioni. La vediamo infatti durante l’anno in onda tutti i giorni con ‘Pomeriggio cinque‘, la domenica in prima serata con ‘Live-Non è la D’Urso’ e il pomeriggio con Domenica Live.

Insomma una delle regine indiscusse di Canale cinque…

Ma qual è il segreto del suo successo?

In una recente intervista Barbara D’Urso aveva dichiarato a proposito della popolarità dei suoi programmi: “Credo innanzi tutto risieda nel fatto che non si tratta di un format straniero acquistato, tipo ‘L’Isola dei Famosi’ o ‘Il Grande Fratello’, bensì un prodotto che ci siamo inventati io e il mio autore. L’abbiamo pensato e scritto, in ogni suo elemento, a partire dalle sue fondamenta. Io poi nella conduzione mi sono adattata al gusto del pubblico e grazie a ciò ho conquistato la mia porzione fedele di italiani, che per fortuna sono tanti. Avere di base tre milioni di persone che ti seguono sempre, qualunque cosa tu faccia, trovo sia un grande successo. E quindi ogni volta mi adeguo a ciò che loro vogliono e si aspettano, che so di preciso cos’è: ormai conosco bene il mio pubblico”.

E a proposito degli haters aveva dichiarato: “Io evito in partenza di leggere i commenti su Instagram perché non ho il tempo materiale per star dietro a tutto: non riesco a controllare quello che mi scrivono. So che mi scrivono anche alcune cose cattive”.

“Il problema sta in loro, non in me: se uno passa il proprio tempo a sputar veleno su un’altra persona, significa che la sua vita è infelice”, conclude.