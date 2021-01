Anna Tatangelo, arriva l’annuncio: fan al settimo cielo per le parole della bellissima cantante originaria di Sora.

Anna Tatangelo (screenshot da Instagram)

Ha una voce davvero unica nel palcoscenico musicale italiano e con poco meno di 2 milioni di follower è anche tra le artiste più seguite su Instagram. Anna Tatangelo non ha bisogno di presentazioni e il suo successo è in costante ascesa anche per via di una bellezza davvero inconfondibile. Pochi istanti fa, la 34enne originaria di Sora ha pubblicato delle Foto su Instagram e le sue parole (“Tanto lo sai che…”) hanno letteralmente fatto impazzire i suoi tantissimi fan.

Anna Tatangelo, arriva l’annuncio: i suoi fan sono scatenati

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Anna Tatangelo indossare un top di pelle nero particolarmente succinto che mette in evidenza il suo corpo da favola. Non si sono fatti attendere gli apprezzamenti dei suoi fan, che hanno risposto così alle sue parole: “Mamma mia, così non vale però. Vogliamo la data di questa nuova bomba”, “Tanto lo sai che sei nei miei pensieri, daje escilo sto singolo!!”, “Si ma Anna io voglio la data della canzone aspetto solo questo…uscirà presto?” e così via.