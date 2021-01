alvin,-il-beagle-che-ha-fatto-vincere-ai-democratici-le-elezioni-in-georgia

NEW YORK – Alvin, il cucciolo di beagle che ha messo, letteralmente, lo zampino nella conquista democratica della Georgia. Aiutando il reverendo Raphael Warnock, 51 anni – il pastore nero della Ebenezer Baptist Church, la leggendaria chiesa di Atlanta già pulpito di Martin Luther King – a vincere un seggio da senatore. Primo afroamericano eletto alla Camera Alta in quello Stato profondamente conservatore. La vittoria che ha permesso ai democratici di assicurarsi – sia pure di misura – la maggioranza in Senato. Ebbene, secondo il New York Times, Alvin, il cucciolo di beagle scelto come co-protagonista degli spot elettorali, è stato determinante nel far passare il messaggio giusto agli elettori bianchi: “Non abbiate paura di eleggere un nero”.

Get ready Georgia. The negative ads against us are coming. But that won’t stop us from fighting for a better future for Georgians and focusing on the issues that matter. pic.twitter.com/VN0YIA02MG — Senator Reverend Raphael Warnock (@ReverendWarnock) November 5, 2020

Ad intuire l’importanza di affiancare un cucciolo al religioso dal passato di fervente attivista, noto per le sue accese prediche su uguaglianza sociale e razziale, è stato Adam Magnus, stratega della campagna: “Warnock era percepito come un candidato troppo legato alla causa afroamericana. Avevamo bisogno di far passare un messaggio diverso”. Ecco, dunque, l’idea di affiancargli un cucciolo, simbolo di bontà e fedeltà. Non prima, naturalmente, di aver consultato il candidato che ha subito confermato di aver avuto diversi amici a 4 zampe – Comet, Cupid e Brenal, tutti bastardini – ma di non averne attualmente nessuno. Per trovare il cane giusto è stato a quel punto è stato organizzato un vero casting. E Alvin – messo a disposizione da un sostenitore della campagna rimasto anonimo – è apparso fin da subito il più adatto.

“Certo, ci sono state diverse discussioni sulla razza del beagle, perché psicologicamente associata ai bianchi. Era una scelta buona o cattiva?” racconta Magnus al Nyt. Trovato il cucciolo giusto, lo stratega ha iniziato a costruire la nuova immagine di Warnock, facendo di Alvin il co-protagonista della sua campagna. Partendo con uno spot dove si vede il candidato mangiare una pizza con forchetta e coltello: “Preparati Georgia, vi diranno di me ogni nefandezza: che non so come si mangia la pizza, ad esempio. E detesto i cani. Un modo per distrarvi dalla disastrosa politica sanitaria della mia avversaria”. Concludendo con l’entrata in scena di Alvin: “A proposito, amo i cani”.

Per carità: Warnock ha vinto il ballottaggio con 1.617.035 preferenze, ovvero un vantaggio di oltre 200 mila voti sulla sfidante Kelly Loeffler, fermatasi a 1.273.214. E dunque non è stato certo un solo fattore a fargli conquistare il Senato. Ma gli analisti, in maniera bipartisan, sostengono che il beagle ha dato una spinta determinante ad una delle gare più costose della storia (democratici e repubblicani ci hanno investito la bellezza di 362 milioni di dollari). “Gli spot con il cucciolo erano commentatissimi” spiega, ancora al Nyt, Brian C. Robinson, stratega repubblicano: “Ha reso molto difficile criticarlo o farne la caricatura. Il cane lo ha reso una figura vicina a tutti. In pratica: lo ha umanizzato”. Negli ultimi giorni prima del voto, d’altronde, se ne sono accorti un po’ tutti: alle manifestazioni in favore del reverendo la gente portava i propri animali, sollevandoli in segno di solidarietà. Immagini di Alvin sono apparse un po’ ovunque. E qualcuno ha pure iniziato un gruppo chiamato “Puppies 4 Warnock”, vendendo perfino collari e mantelline a tema. “Quando ho scoperto che il cucciolo non era nemmeno suo, ci sono proprio rimasto” conclude Robinson.