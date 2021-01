Spread the love











Tommaso Zorzi e Stefania Orlando stanno meditando di lasciare la casa del Grande Fratello Vip nel corso della puntata di lunedì 25 gennaio. Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip potrebbe accadere di tutto. Lunedì 25 gennaio, andrà in onda la 34ima puntata del reality e come sempre non mancheranno i colpi di scena. […]

L’articolo Tommaso Zorzi e Stefania Orlando vogliono lasciare il GFVip lunedì 25 gennaio proviene da Leggilo.org.

