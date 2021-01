precipita-l’areo-del-palmas,-morti-4-calciatori-e-il-presidente:-nuova-tragedia-nel-calcio-brasiliano

Un’altra tragedia aerea colpisce il calcio brasiliano: è precipitato l’aereo privato che trasportava una delegazione del Palmas Futebol e Regatas, squadra della Serie D brasiliana. Nell’incidente sono morti quattro calciatori, il presidente del club e il pilota del velivolo.

L’aereo è precipitato questa mattina, poco dopo il decollo secondo quanto riporta la stampa locale. La notizia non può non riportare alla mente la sciagura che colpì la Chapecoense. Era il 28 novembre quando il quadrimotore Avro Rj 85 precipitava a sud di Medellin, in Colombia. Morirono 71 persone su 77 passeggeri. A bordo viaggiava la squadra della Chapecoense, di Chapecò, nello stato di Santa Caterina. Il club stava viaggiando per giocare la finale di Coppa Sudamericana contro l’Atlético Nacional, anche nota come Atletico Nacional de Medellin.

Il rapporto finale imputò la tragedia alla pianificazione scorretta del carburante necessario per il volo. I motori smisero di funzionare e sia i dipendenti del LaMia che i piloti non agirono con tempestività per evitare il peggio. Ancora da chiarire le cause dello schianto di oggi in Brasile.

© Riproduzione riservata