Portulaca: che cos’è, perché mangiarla e come coltivarla sul balcone

Aggiunta a insalate, minestre e secondi piatti regala gusto e tante sostanze utili per mantenersi in salute. Ecco i benefici che ha e le dritte utili per farla crescere a casa

La portulaca oleracea, conosciuta anche come erba porcellana o grassa, è una pianta commestibile utilizzata in cucina fin dall’antichità per via delle sue sostanze benefiche per la salute. La portulaca è infatti un concentrato di vitamine, minerali e lipidi salutari che favoriscono il buon funzionamento dell’organismo. Le sue foglie e i suoi rametti possono essere utilizzati sia crudi per esaltare il gusto amaro delle insalate a base per esempio di rucola e cipolle, sia cotte per arricchire di nutrienti preziosi zuppe, minestroni, vellutate o secondi piatti come le frittate. Vediamo con l’aiuto della nutrizionista Valentina Schirò, specialista in scienza dell’alimentazione, perché mangiarla e come coltivarla sul balcone di casa.

La portulaca oleracea, conosciuta anche come erba porcellana o grassa.

Combatte colesterolo e diabete

La portulaca aiuta a mantenere sotto controllo la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo e di trigliceridi. «È una delle fonti vegetali maggiormente ricche di lipidi amici del cuore. Apporta acidi grassi essenziali polinsaturi come gli Omega 3 tra i quali spicca l’acido alfa-linoleico, che contribuisce a tenere a bada il colesterolo cattivo (LDL) e a proteggere i vasi sanguigni dalla formazione delle placche, migliorando pressione e circolazione», dice la nutrizionista Schirò. «Assicura poi buone quantità di vitamina C, indispensabile per la salute delle pareti dei vasi sanguigni e di potassio, un minerale che elimina l’eccesso di sodio responsabile della pressione alta e della ritenzione idrica. Infine, grazie al buon contenuto di fibre, rallenta l’assimilazione dei grassi e degli zuccheri, prevenendo l’insorgenza di glicemia alta e diabete».

Contrasta l’osteoporosi

La portulaca è ricca di minerali alleati della salute delle ossa. «Ha un buon contenuto di calcio e fosforo. Per aumentare la sua azione protettiva nei confronti delle articolazioni l’ideale è abbinarla nelle insalate con del pesce, che grazie alla vitamina D, ne favorisce l’assimilazione e ad altre verdure a foglia larga come la lattuga e il radicchio, ricche di vitamina K, utile per la salute delle cartilagini».

Previene l’invecchiamento precoce

La portulaca fornisce anche tanti antiossidanti che contrastano l’azione dei radicali liberi e aiutano i tessuti e le cellule a difendersi dallo stress ossidativo, responsabile dell’invecchiamento. «Oltre a essere una buona fonte di vitamina C, contiene vitamina A e vitamina E, due sostanze antiage che, come dimostrato da diversi studi, proteggono le cellule della pelle, nutrendola in profondità». Per aumentare il suo effetto antietà, l’ideale è condire la portulaca con dell’olio extravergine d’oliva oppure mangiarla con un dressing di noci. «I grassi salutari di cui sono ricchi facilitano l’assorbimento di entrambe queste vitamine» spiega l’esperta.

Come coltivare la portulaca

Coltivare la portulaca è semplice. Potete farlo con facilità anche sul balcone o sul terrazzo di casa. Procuratevi un vaso di 30 centimetri di diametro, versate del terriccio idratato e trapiantate i semi di portulaca oleracea (commestibile). La pianta va esposta alla luce del sole e al riparo soprattutto nei mesi freddi perché il gelo e le temperature particolarmente basse tendono a seccarla. Per farla crescere bene va poi innaffiata spesso e con poca acqua.