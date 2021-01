Nino Frassica mai visto così serio “nessuno sa cosa mi ha fatto Terence Hill, lui è stato capace di …”

Spread the love











Nino Frassica è sulla scena da tantissimi anni e piace sempre in modo assoluto. E’ simpatico in un modo tutto suo e le sue battute fanno sempre centro e sono così immediate e così inaspettate che per qualche secondo si rimane a bocca aperta.

Nino Frassica lo ricordano tuti ai tempi di “Indietro tutta” accanto al grandissimo Renzo Arbore e poi il suo cammino è stato costellato da tantissimi successi anche come attore nelle varie fiction, tutte con un grande riscontro di pubblico.

Nini Frassica ospite da Marco Liorni rivela: “Terence Hill mi ha salvato la vita”

Nino Frassica è stato ospite da Marco Liorni a Italia si e ha raccontato, questa volta seriamente perché deve essere grato al suo amico e collega Terence Hill.

Nino Frassica ha raccontato, tra lo stupore generale, questo aneddoto di cui nessuno era a conoscenza: “Eravamo su un tetto e stavamo girando. Era notte. Stavo cadendo, lui mi ha afferrato e mi ha salvato … Senza il suo intervento sarei morto”.

Nino Frassica ha scritto un libro: “Vipp – Tutta la veritàne”

Nino Frassica ha scritto un libro “Vipp – Tutta la veritàne” e lo spiega dicendo: «Prendo in giro le star e pure un po’ me stesso … punto sui loro difetti con umorismo, ma è una favola»

E poi spiega come mai ha deciso di scrivere un libro: «Perché c’era il lockdown, non uscivo e non lavoravo. Diciamo che avevo del tempo libero e allora mi sono detto: “Ora mi diverto”».

E poi ha aggiunto: «Scrivo di getto e vado avanti senza badare agli errori. Poi riprendo in mano il canovaccio e mi diverto ad allargarlo. Alla fine asciugo, però prima dell’ultima versione lo tengo fermo per almeno 15 giorni. Per l’obiettività. Divento lettore: le parti che mi divertono rimangono, il resto lo tolgo».

Nino Frassica spiega come mai ha aggiunto una p alla parola vip e dice: «Perché mi piace esagerare. Questo fatto che se mi investe una macchina e sono vip lo diventa anche l’investitore. O che il figlio del cugino dello zio vip diventa vip lui stesso, sono tutte esagerazioni. Anche chi crede veramente di essere un vip e per questo si sente più importante degli altri esagera».

E poi ha parlato della reazione dei vip dopo il suo libro: «Non penso si arrabbino, quando ho consegnato il libro mi hanno suggerito di diminuire i toni in un paio di casi. Ma il libro è umoristico, una favola, un cartone animato. Punto sui loro difetti, ma è sempre un falso. Magari si offendessero, così mi fanno pubblicità!».

Mi piace: Mi piace Caricamento...