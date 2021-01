juventus-bologna:-il-tabellino-e-le-pagelle-del-lunch-match

È appena terminato il lunch match della diciannovesima giornata del campionato di Serie A Juventus-Bologna: il tabellino e le pagelle della gara.

Juventus-Bologna (Getty Images)

Fischio finale all’Allianz Stadium di Torino, dove la Juventus ha battuto per 2-0 il Bologna nella gara valida per l’ultima giornata d’andata del campionato. I bianconeri sbloccano il punteggio dopo soli 14 minuti grazie ad un rasoterra da fuori area di Arthur, deviato in porta da un difensore avversario. Nella ripresa, al 71’, i padroni di casa chiudono i conti con la rete del raddoppio siglata da McKennie che svetta su un corner dalla destra di Cuadrado e batte Skorupski con un preciso colpo di testa.

Leggi anche —> Udinese-Inter, i nerazzurri vanno in bianco, Conte espulso

Juventus-Bologna: il tabellino e le pagelle della sfida

(Getty Images)

Leggi anche —> Champions League, sorteggio degli ottavi di finale: le avversarie delle italiane

Con i tre punti conquistati oggi in casa, la squadra di Pirlo aggancia al quarto posto l’Atalanta a quota 36, ma con una partita ancora da recuperare. I bianconeri sono ora a meno 7 dal Milan e a meno 5 dall’Inter. Il Bologna, invece, mantiene la tredicesima posizione in classifica, in attesa delle altre gare che si disputeranno in giornata.

Juventus (4-4-2): Szczesny 6,5; Cuadrado 6,5, Bonucci 6,5 (78’ de Ligt 6), Chiellini 6, Danilo 6; McKennie 7 (90’+2 Demiral s.v.), Arthur 6,5 (78’ Rabiot 6), Bentancur 6, Bernardeschi 5 (69’ Morata 6); Kulusevski 6 (78’ Ramsey 6), Ronaldo 6,5. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Frabotta, Chiesa, Dragusin, Portanova. Allenatore: Andrea Pirlo 6,5.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; De Silvestri 5,5 (46’ Soumaoro 6), Tomiyasu 6, Danilo Lar. 5,5, Dijks 5 (76’ Palacio 6); Schouten 5, Svanberg 6 (64’ Dominguez 5,5); Orsolini 6 (76’ Skov Olsen 6), Soriano 6, Vignato 5,5 (46’ Sansone 5,5); Barrow 5. A disposizione: Da Costa, Breza, Paz, Hickey, Kingsley, Poli, Baldursson. Allenatore: Sinisa Mihajlovic 5,5.

Arbitro: Luca Sacchi della sezione di Macerata.

Reti: 15’ Arthur (J), 71’ McKennie (J).

Ammoniti: 14’ Vignato (B), 21’, Kulusevski (J), 47’ Chiellini (J), 52’ Arthur (J), 62’ Dijks (B).

Espulsi: –

Note: 2’ e 3’ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Skorupski (B).

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Juventus-Bologna (Getty Images)

Nel prossimo turno di campionato, i bianconeri affronteranno in trasferta la Sampdoria, match in programma sabato 30 gennaio alle ore 18. Il Bologna, invece, tornerà tra le mura amiche dello stadio Renato Dall’Ara, dove ospiteranno il Milan sabato alle ore 15:00.