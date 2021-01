giulia-de-lellis-prende-posizione:-va-contro-tutti-i-suoi-interessi

Spread the love

Discorso molto particolare da parte di Giulia De Lellis, presa di posizione importante riguardo tutti i suoi interessi odierni

Giulia De Lellis su bambini e social (Instagram)

Giulia De Lellis, da molti è etichettata come la regina dei social network. Con i suoi 4.9 milioni di followers, la bella influencer è tra le italiane più seguite su Instagram. Un successo partito da ‘Uomini e donne’, passando poi per il ‘Grande Fratello’ ed arrivando ad una serie di traguardi portati a casa dalla De Lellis.

La scrittura del libro ‘Le corna stanno bene su tutto‘, fino ad arrivare al film annunciato alla stessa ragazza qualche settimana fa, che la vedrà collaborare insieme a Fabio Volo. Giulia non si ferma più, ed aggiorna costantemente i suoi followers su tutte le novità lavorative che la vedono protagoniste.

Leggi qui —> Giulia De Lellis e i problemi alla testa: compleanno rovinato

Leggi qui —> Giulia De Lellis si mette a nudo e rivela: “Sono ossessionata”

A seguire la De Lellis ci sono anche i più piccoli. Come nel caso di Elettra Lamborghini, anche Giulia ha una platea di piccini che la guardano, la ascoltano e la seguono pedissequamente sui social. Alcuni, va detto, sono anche molto piccoli. Lei riesce a tenere sempre un profilo sobrio su Instagram, senza strafare o finire in sconvenienti vicende mediatiche.

Eppure, sono in molto a sostenere che influencer come De Lellis, Lamborghini o anche altri abbiano un potere mediatico sui più piccoli molto forte, al punto da poter condizionare anche i percorsi di crescita. Il discorso è molto complesso, ed è la stessa influencer ad averlo tirato in ballo.

Giulia De Lellis prende posizioni su social e bambini

La De Lellis, infatti, si è lasciata andare ad un discorso molto interessante riguardo l’utilizzo dei social da parte dei bambini. Una lunga riflessione attraverso le stories di Instagram, cominciata con un sondaggio per i followers: ovvero se sia giusto concedere ai bambini al di sotto dei 14 anni l’utilizzo dei social.

Giulia De Lellis su bambini e social (Instagram)

Da qui, poi, un lungo flusso di coscienza da parte della De Lellis: “Stavamo riflettendo se è giusto mettere uno strumento cosi potente in mano a dei ragazzi, dei bambini. Mi seguono tanti anche di 11, 12, 13 anni”, ha chiarito Giulia.

“Io, semmai dovessi diventare mamma, o semplicemente Matilde (la nipotina, ndr) 10-12 anni viene e mi dice ‘zia, fammi Instagram’, mi sa che non glielo farei. Per come sta diventando Instagram, ma anche Tik Tok”. Una presa di posizione molto forte da parte della Lellis, che proprio nei social trova la sua grande popolarità.