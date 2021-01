GF Vip, D’Eusanio ufficiale: entrerà nella casa in dolce compagnia

La nuova concorrente entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip venerdì 29 gennaio, ma non sarà da sola. E, non parliamo della compagnia di Walter Zenga, presenza annunciata nella Casa per un incontro chiarificatore con il figlio Andrea, ma farà il suo ingresso con il suo inseparabile animale piumato.

Lo avrebbe inserito come imposizione determinante per il suo ingresso nella Casa: Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip, come nuova concorrente, entrerà solo in compagnia dell‘inseparabile pappagallo. È stata schierata per la diretta di venerdì proprio per contrastare la prima puntata del Cantante Mascherato di Milly Carlucci in onda su Rai 1

GF Vip, diktat si Alda: entro solo con Giorgio

Alda D’Eusanio entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip . La giornalista farà il suo ingresso nella porta rossa venerdì 29 gennaio , secondo quanto confermato all’Adnkronos. La D’Eusanio, in questo momento, si trova in quarantena in attesa del tampone, come prevede il protocollo sanitario del programma. Insieme a lei, a quanto si apprende, potrebbe entrare anche il suo inseparabile pappagallo Giorgio.

GF Vip, la D’Eusanio 34esima concorrente

Quello della D’Eusanio è il 34esimo ingresso nella Casa più spiata di Italia. Il reality show di Canale 5 tornerà in onda con il doppio appuntamento settimanale, dopo la decisione di far slittare la chiusura del programma al 26 febbraio anziché all’8. Una scelta presa per tenere viva l’attenzione del pubblico fino alla finalissima.

GF Vip, la D’Eusanio e Walter Zenga contro la Carlucci

Parola d’Ordine contrastare Milly Carlucci ed il suo Cantante Mascherato. E, quindi, ecco che Alfonso Signorini è corso ai ripari e, per venerdì 29 gennaio, schiera due pezzi d’artiglieria pesante: faranno ingresso nella Casa l’opinionista Alda D’Eusanio, come concorrente, e Walter Zenga, papà del gieffino Andrea, proprio per avere un confronto con il figlio dopo il botta e risposta dei due.

GF Vip, critiche per il nuovo ingresso nella Casa

Di certo, non mancheranno le polemiche per l’ingresso dell’ennesimo nuovo concorrente in prossimità della finale. Infatti sul web già si sono registrate le prime critiche e polemiche su questa nuova presenza nel reality, a ridosso della finale. Chissà come prenderanno questo nuovo ingresso i gieffini nella Casa da 5 mesi?