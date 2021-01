C’è Posta per Te, Can Yaman scatenato: pubblico in visibilio – VIDEO

C’è Posta per Te, Can Yaman scatenato e fan italiane in delirio: l’invidia per Diletta Leotta, con la quale ha una storia, sale

Non è la prima volta che Can Yaman arriva a Canale 5 per partecipare ad una trasmissione italiana. Ma così il pubblico e soprattutto le sue fan non l’avevano mai visto , perché l’attore turco ospite speciale di ‘C’è Posta per Te‘ ha regalato una performance indimenticabile. Soprattutto quando, a sorpresa, si è anche spogliato.

La star turca di fiction amatissime dal pubblico (l’ultima è Daydreamer che ha conquistato da un paio di settimane anche la prima serata su Canale 5) conosce bene il nostro Paese e la lingua. E così Maria De Filippi ha deciso di giocare il jolly invitandolo come sorpresa speciale di una ragazza a sua zia.

Ma come era facie prevedere, la stiria è passata in secondo piano. Fin dal suo ingresso in studio, Can Yaman è stato letteralmente travolto dall’affetto delle fan italiane. Tutte in piedi ad applaudire, urletti e grida che lo hanno travolto, Tanto che Queen Mary è stata costretta ad intervenire chiedendo un po’ di contegno.

Can Yaman a C’è Posta per Te: all’improvviso succede quello che nessuno aspettava

Poi ognuno ha fatto il suo ruolo: è entrata una ragazza che due anni fa ha perso la madre e per lei zia Maria è diventata una seconda mamma, tanto da creare un legame speciale. L’unico modo per ringraziarla era portarle il suo idolo, il fascinoso attore turco che prossimamente sarà Sandokan nella versione moderna dei libri di Salgari.

Lui si è emozionato: “Sono seduto accanto a un angelo, anche io sono stato cresciuto dalle nonne che mi hanno fatto crescere mentre i miei genitori lavoravano. Le donne sono importantissime e io sarei una nullità se non ci fossero loro nella mia vita”. Ma il meglio doveva ancora arrivare. Ha regalato a Maria un cellulare con la sua foto, chiedendole di non rivelare il numero a nessuno. Poi le ha detto di scegliere pure qualcosa che indossava.

Alla fine la donna ha scelto la giacca e così lui, fisicato come pochi, è rimasto in canotta., Una standing ovation, anche se tanto al momento tutti sanno che l’unica a poterselo godere in privato è Diletta Leotta. ma per una sera Can è stato di tutte.