caterina-balivo-ed-il-grande-annuncio,-torna-in-tv:-ecco-dove

E’ arrivata la notizia che in molti aspettavano da mesi, Caterina Balivo è pronta a rimettersi in gioco: Torna in tv

Caterina Balivo torna in tv (Instagram)

E’ finalmente arrivato il momento tanto atteso dai fans di Caterina Balivo, con la conduttrice che tornerà in tv nelle prossime settimane. Una notizia che ha colto di sorpresa (positivamente) tutti quelli affezionati alla 40enne napoletana e che non aspettavano altro che rivederla sul piccolo schermo.

L’annuncio è arrivato attraverso il proprio account Instagram, dove ha comunicato a tutti i sui followers la grande notizia. “E da venerdì sera si torna in tv! Milly, vengo da te”, ha spiegato la conduttrice che dunque parteciperà a ‘Il cantante mascherato’ che proprio nei prossimi giorni prenderà il via.

Al timone, come noto, Milly Carlucci citata anche dalla stessa Balivo su Instagram. Ovviamente la conduttrice napoletana stavolta non sarà alla conduzione, ma farà parte della giuria del programma.

Una notizia che ovviamente ha mandato in visibilio tutti i fans, e che crea ulteriore hype attorno al programma. La Balivo mancava sul piccolo schermo da diversi mesi, ma per lei è arrivato finalmente il momento di rimettersi in gioco per un ruolo tutto nuovo.

Cateriva Balivo torna in tv, sarà una giurata

Caterina Balivo va ad aggiungersi ad un parterre di giurati già di rilievo, che annovera al suo interno personaggi importanti e di spessore: Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo e Costantino Della Gherardesca comporranno insieme a lei il cast della giuria.

Il compito della Balivo ed i suoi colleghi sarà quello di indovinare, insieme al pubblico da casa, i nomi dei cantanti misteriosi nascosti dietro le maschere, e dunque successivamente di scegliere il vincitore de ‘Il Cantante Mascherato’ in questa sue seconda edizione.

La Balivo è pronta a rimettersi in carreggiata, anche se in questi mesi non ha mai abbandonato i suoi followers, soprattutto sui social network. Sempre attenta a postare foto e video della sua vita privata, restando lega al proprio pubblico proprio grazie ai social.

Caterina ha inondato Instagram in queste ore, con post e stories che annunciano il suo ritorno sul piccolo schermo. Si parte venerdì, per una nuova edizione del format di casa Rai che si preannuncia entusiasmante.