Bellezza e benessere con l’evoluzione dell’estetica da Maria D’Angelo

(Milano)

Bellezza e benessere costituiscono ormai da tempo un punto di riferimento nel settore dell’estetica specializzata. È molto importante trovare del tempo per prendersi cura del proprio corpo e della propria mente, in modo da evitare di esaurirsi e stressarsi. Mettendo in atto uno stile di vita più sano e imparando a prendersi cura di sé. Tra i migliori centri di benessere specializzati a Milano, vi indichiamo quello di Maria D’Angelo un’estetista specializzata esperta nell’ area beauty e benessere inoltre esegue come terapista un’arte che ha origini antichissime, quella del “tocco”, una tecnica definita miracolosa. Inoltre oggi più che mai emerge il bisogno latente di vere e proprie terapie anti stress, e il massaggio è l’esperienza più emotiva di contatto e più umana. Maria cerca di interpretare non solo le esigenze espresse ma anche quelle inespresse che stanno più a cuore al cliente. Nel centro troverete professionalità, gentilezza e accoglienza, Maria opera in D. B. N. di medicina cinese, istruttrice in formazione tecnica e complementari in temi energetici e manualità.

Master in cosmetologia e dermatologia, specializzata in massaggi rilassanti, idratanti e drenanti, con oli naturali, oltre a trattamenti viso, come maschere e pulizie, trattamenti corpo e anche epilazioni.

Utilizza macchinari di ultima generazione, nel rispetto delle condizioni di sicurezza di legge e di qualità, che oggi assumono un ruolo di prestigio in termini di risultati molto evidenti e immediati.

In una quotidianità sempre più frenetica è infatti importante fermarsi e regalarsi attimi capaci di unire cura del corpo a una vera e propria pace dei sensi. Anche per questo il centro di Maria D’Angelo ti propone dei pacchetti sempre realizzati con prodotti professionali e di prima qualità.

Il centro di Maria D’Angelo garantisce in primis ai suoi clienti, un servizio attento e personalizzato, la sua mission primaria è quella di prendersi cura della bellezza mantenendo una pelle sana con prodotti naturali. Maria cerca di interpretare non solo le esigenze espresse ma anche quelle inespresse che stanno più a cuore al cliente.

Trattamenti estetici avanzati dermatologici, rituali di bellezza, vere e proprie esperienze olistiche di rigenerazione fisica e mentale.

Inizia a prenderti cura di te! Fissa subito un appuntamento presso la sede telefonando al numero 329 0118673.

Bellezza per Sempre ti aspetta a Milano corso XXII Marzo, 8.

