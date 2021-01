x-factor-2021,-spunta-il-nome-del-nuovo-conduttore:-cambia-tutto

X Factor 2021, dopo l’addio ufficiale di Alessandro Cattelan spunta il nome del nuovo conduttore: arriva una donna?

Non è una svolta epocale, ma certamente l’addio di Alessandro Cattelan alla condizione di X Factor ha aperto un vuoto non facilmente colmabile. Il conduttore alessandrino ha fatto la fortuna del talent e viceversa negli ultimi dieci anni. Ma ora è tempo di pensare al successore e c’è un nome più caldo di tutti

Lodovica Comello è un volto noto a chi segue Sky e tornerà in onda la prossima settimana, perché dal 27 gennaio su Sky Uno sarà al timone di Italia’s Got Talent. Con lei anche Mara Maionchi, nelle vesti di giurata, e la coppia potrebbe tornare a formarsi anche a X Factor 2021.

Il nome della Comello, che dai tempi di ‘Violetta’ ha fatto tanta gavetta e si è presa anche tante soddisfazioni, è uno dei più caldi e non a caso nelle ultime ore Tv Blog glie lo ha chiesto direttamente. Lei non si è tirata indietro, lasciando aperta la porta. “Posso dire che io ancora non so nulla, non so se decideranno di chiamarmi, di contare su di me. Sono qui, sono in attesa, se sarà sarò onorata della proposta”.

Lodovica Comello (Instagram)

X Factor 2021, novità in vista anche tra i giudici: uno potrebbe abbandonare

Quella di Lodovica Comello non sarebbe una scelta banale da parte della produzione, perché nella storia di X Factor Italia non ci sono mai state donne sul palco. Le prime quattro edizioni infatti in Rai erano state condotte da Francesco Facchinetti. Quando il talent è passato su Sky nel 2011 è arrivato Alessandro Cattelan e così è rimasto tutto uguale fino allo scorso dicembre.



In effetti un piccolo cambio in corsa c’è anche stato. Per un paio di puntate, quando Cattelan è stato colpito dal Covid al suo posto è stata buttata nella mischia Daniela Collu. La sua perfetta conoscenza del programma, avendo già condotto Extra Factor e StraFactor, era un punto a suo favore. Ma forse per l’emozione, ha fatto rimpiangere l’originale e quindi è difficile ipotizzare una sua candidatura.

Al momento l’unico dato certo è che X Factor 2021 si farà e incoronerà l’erede di Casadilego (Elisa Coclite)che ha vinto l’ultima edizione. Sul sito ufficiale di Sky c’è già il form per iscriversi ai casting che partiranno nei prossimi mesi.

E ci sono anche indiscrezioni sui giudici: Hell Raton, che ha portato alla vittoria Casadilego, Mika ed Emma dovrebbero tornare mentre è molto probabile che Manuel Agnelli dica addio per la seconda volta. Una comunicazione ufficiale al momento non è ancora arrivata, Ma nel caso, non mancheranno le candidature anche per il posto di nuovo giudice del talent che, come Amici, conferma anno dopo anno il suo grande successo.