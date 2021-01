vaccini,-scontro-furioso-tra-de-luca-e-arcuri:-scambio-di-accuse-sul-piano-di-distribuzione

Il tema della distribuzione dei vaccini anti Covid-19 è diventato motivo di scontro tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il commissario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, durante il vertice che si è tenuto oggi, in modalità a distanza, tra le Regioni e il governo, convocato dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.

Il governatore campano ha ribadito quanto già detto ieri durante la consueta diretta Facebook del venerdì, ovvero che ci sarebbe una “sperequazione” rispetto alla distribuzione dei vaccini previsti dal piano nazionale in Campania. De Luca ha ribadito ieri che la distribuzione andrebbe fatta in base al numero di abitanti della regione, cosa che al momento non è ancora avvenuta.

Ad Arcuri non è andata giù questa considerazione del presidente De Luca e, da quanto si apprende, si sarebbe adirato e replicato in maniera dura. Arcuri ha dunque rimandato al mittente le accuse, anche se pare che i toni siano comunque “restati civili”.

IL BOLLETTINO – Sono 1.150, di cui 133 casi identificati da test antigenici rapidi, i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore a fronte di 15.663 tamponi di cui 2.040 antigenici. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Campania, specificando che dei nuovi positivi 951 sono asintomatici, 66 i sintomatici. I guariti sono 801, le vittime sono 29, delle quali 11 nelle ultime 48 ore e 18 in precedenza ma registrati ieri. Sono 114 i posti letto di terapia intensiva occupati (656 il totale di quelli disponibili); 1.437 i posti di degenza occupati (3.160 il totale di quelli disponibili

