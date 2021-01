una-galleria-in-alta-quota,-sopra-la-neve-e-le-nuvole

Dalla parete rivestita in abete, la porta in ottone si apre sulla cucina. In primo piano, sul tavolo di Soha Concept x Denis Milovanov, ceramiche di Ema Pradere. Mobile bar di Piet Hein Eek con scultura di Stéphane Mouflette. Applique di Christopher Boots. Foto di Erick Saillet

Non ci erano volute più di quarantotto ore. Vista la vecchia malga, Armel Soyer, gallerista parigina ed editrice di mobili da collezione, e suo marito Gilles Pernet, fotografo e direttore artistico, l’avevano acquistata cinque anni fa nel giro di due giorni per farne la destinazione delle loro vacanze: dopo anni di weekend in Normandia era tempo di cambiare orizzonte.

Poltrona in legno di Denis Milovanov, lampada di Olga Engel, applique di Thomas Duriez e tappeto Plasterworks (cc-tapis). A parete, maschere di Jean Mikerson. Foto di Erick Saillet.

«Ci hanno stregato il paesaggio e la vista mozzafiato del Monte Bianco», ricorda lei oggi. Affacciandosi dal terrazzo si ammira la cima perennemente innevata che spunta come un totem da lontano. Ma chi avrebbe detto, allora, che le valigie sarebbero state posate per restare? Invece Soyer, insieme al marito e ai figli Ernest e Ange, ha fatto dello chalet la sua seconda galleria, e la sua casa.

Abbiamo deciso di vendere l’appartamento a Parigi e venire a vivere in montagna, tenendo in città solo un pied-à-terre: l’opposto del normale!» Armel Soyer

All’ingresso, tappezzeria di Gilles Pernet e tronco-lounge chair di Denis Milovanov. Foto di Erick Saillet .

«Subito dopo averla comprata», racconta, «ci siamo accorti che richiedeva un’importante ristrutturazione. È stato così che abbiamo deciso di vendere l’appartamento a Parigi e venire a vivere in montagna, tenendo in città solo un pied-à-terre per gli appuntamenti di lavoro: praticamente l’opposto del normale!».

Una delle camere da letto in continuum con la sala da bagno rivestita in travertino. Foto di Erick Saillet

Appollaiato a 1.100 metri di altitudine nella Val d’Arly, a dieci minuti da Megève, questo fabbricato antico di secoli era stato utilizzato come abitazione e come ricovero per gli animali fino agli anni ’60 – al piano superiore c’era ancora il fieno immagazzinato per l’inverno –, e cadeva letteralmente a pezzi. Era tuttavia fuori discussione un rinnovamento radicale che ne cancellasse l’essenza. Si optò invece per mantenere l’esterno il più possibile autentico, adattando a uno stile di vita moderno i volumi all’interno, 400 metri quadrati suddivisi su due livelli, preservandone la patina. «È stato utilizzato il legname che abbiamo trovato all’interno e, laddove non era possibile ricorrere a materiali di recupero, li abbiamo sostituiti con assi di abete spazzolato e tinto».

«Con questo concetto di casa-galleria volevo mostrare come il design contemporaneo possa essere caldo e accogliente»

In bagno, specchio Maisonjaune. Studio e applique Christopher Boots. Foto di Erick Saillet