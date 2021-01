tsukemono,-i-sottaceti-giapponesi-per-fare-il-figo-anche-a-casa

I sottaceti non hanno mai avuto nulla di cool, ma chiamati pickles grazie alla cucina nordica hanno invaso le cucine dei ristoranti di tutto il mondo. Poi è stata la volta del kimchi (ma quanto aglio!) e di un timido ritorno della giardiniera nostrana. La previsione è che the next big thing saranno gli tsukemono. Sono fermentati e sono giapponesi, un binomio perfetto per candidarli a cibo di tendenza.

Chiamali pickle giapponesi

Definirli sottaceti suona un po’ riduttivo. In comune con i sottaceti o le verdure conservate in salamoia del Nord Europa o del Nord Italia hanno l’origine, ossia la necessità di preservare gli alimenti a lungo, anche senza la presenza del frigorifero. Però rispetto ai nostri cetriolini sono sofisticatissimi per ingredienti e tipologia di fermentazioni, che vanno oltre il solo uso dell’aceto o del sale.



Li si usa come stuzzichini a fianco a una birra, come condimento per una ciotola di riso, per completare un piatto con una punta di acido/salato/piccante e una consistenza aggiuntiva. Ci sono quelli preparati sotto sale, con aceto di riso che li rende più dolci e mantiene meglio il colore dell’aceto di vino, e quelli fatti con il nukadoko, ossia crusca di riso tostata, alga kombu e sale; e i sottaceti realizzati con lo scarto di lavorazione del sake, sale e zucchero. Il più diffuso che tutti avremo assaggiato almeno una volta è il gari, le fettine di zenzero conservate in una salamoia di sale, aceto di riso e zucchero con cui ci si pulisce la bocca fra un sushi e l’altro. Molto diffuse anche le umeboshi, aspre prugne sotto sale che accompagnano il riso. Ma si conservano daikon, melanzane, germogli di bambù ed esiste persino una tipica “giardiniera” made in Kyoto fatta con 31 vegetali.

Alla ricerca dell’equilibrio perfetto

Se la ragione della propria creazione si deve alla necessità, l’ampiezza di preparazioni la si può iscrivere alla filosofia della cucina tradizionale kaiseki che prevede all’interno di ogni pasto una grande varietà ed equilibro di alimenti, colori, consistenze, metodi di cottura e sapori in un mix perfetto di estetica e salubrità nutrizionale. «Gli tsukemono, grazie ai colori e ai sapori nitidi, sono fondamentali per creare questa armonia fatta anche di contrasti e sono un ingrediente imprescindibile nella cultura alimentare giapponese: appaiono nei pasti della casa imperiale, nella cerimonia del tè, accanto alle quotidiane ciotole di riso e anche nel pasto vegetariano dei monaci. Oltre alle esigenze di conservazione e ai benefici sull’organismo». Lo spiega Francesca Scotti nel suo libro The Sushi Game, pubblicato per Terre di Mezzo e con le illustrazioni di Alessandro Mininno.



Un po’ di storia per fare i saputelli

«Gli tsukemono, il cui nome deriva da tsuke, “inzuppato”, e mono, “cose”, appaiono per la prima volta in scritti degli anni 729-749 d.C. che si riferiscono a conserve di zucca e germogli. Durante il periodo Heian (794-1185) la cultura degli tsukemono cominciò a prevedere ulteriori variazioni rispetto alle semplici verdure sotto sale. Durante il periodo Edo (1603-1868), poi, furono inventati i sottaceti in salamoia e in crusca di riso fermentata. Le tecniche di produzione del periodo Edo furono ulteriormente sviluppate in epoca moderna. Ci sono ricette più veloci che richiedono solo alcune ore, altre per cui bisogna masterizzare le tecniche di fermentazione più avanzate.Vengono fatti in casa, li si trova nei mercati o fra gli scaffali dei supermercati a pochi euro, o in versioni iper ricercate e da veri gourmet».

Provali così, all’occidentale

Mangiare e scoprire nuove tradizioni culinarie è un gioco, e così nasce questo libro che porta alla scoperta delle più tipiche – o inusuali – pietanze giapponesi. Dieci livelli di difficoltà come in un videogame, dal tonkatsu (la cotoletta di maiale) al funazushi, pesce di lago fermentato e davvero puzzolente. Perché se dichiariamo di amare la cucina giapponese solo per aver mangiato sushi o ramen, ci sbagliamo. Gli tsukemono sono un vero ingrediente imprescindibile, eppure in molti avranno scoperto la sua esistenza leggendo questo articolo. Non importa, ora però li possiamo comprare e servire a casa, per cercare ristoro nell’ennesima cena davanti alla tv. Senza cercare di imitare malamente ricette e piatti altrui, stanno bene (per esperienza) anche con dei formaggi stagionali, se hanno dello zucchero fra gli ingredienti, con dell’arrosto di maiale o di tacchino freddo, del roast beef, delle misere patate lesse o del pesce grasso come lo sgombro.

Kyoto, Japan – May 17, 2017: Preserved vegetables for sale in wooden containers at the Nishiki Market.

Gourmet Giappone, online

È un nuovo progetto online che accoglie piccoli produttori che desiderano avere una propria vetrina virtuale in Italia. Ognuno viene raccontato e descritto attraverso storia, territorio e processi di produzione; ognuno mette in vendita nel nuovo store i propri prodotti, molti dei quali spesso e volentieri non hanno mai oltrepassato le frontiere dal Giappone. La maggior parte sono ingredienti delle cucina giapponese, poco noti in Europa e in Italia, proprio come gli tsukemono. Ve ne è una grande varietà, sia per ingredienti sia per metodo di fermentazione o contenuto di sale e spesso e volentieri sono diversi da regione a regione. Le principali peculiarità sono la migliore conservazione degli ingredienti e l’aumento dell’umani. Caratteristici sono i fiori di ciliegio al sale, i germogli di bambù mariti in salsa di soia al pepe sansho e la bardana marinata in salsa di soia (Asa Gobou). Con consigli su come abbinarli e servirli, sono tutti in vendita online su www.gourmetgiappone.com.