milly-carlucci-esclude-mariotto-da-il-cantante-mascherato-e-giovanni-ciacci-dice:-“a-milly-carlucci-devo-dire-…”

Milly Carlucci, dopo Ballando con le stelle, è al timone di un’altra trasmissione che, dopo la fortunatissima edizione dell’anno scorso, è stata riproposta “Il cantante mascherato”.

Milly Carlucci, professionale come al solito, nonostante la difficoltà nella conduzione di Ballando che quest’anno l’ha messa a dura prova a causa del covid e delle varie positività tra i ballerini e i concorrenti, è riuscita a portare a termine il programma anche con un grandissimo successo di pubblico e questa è stata la riprova che Milly Carlucci piace tanto al pubblico italiano.

Guillermo Mariotto non sarà al Cantante mascherato e Giovanni Ciacci ringrazia Milly Carlucci

Quest’anno Guillermo Mariotto, che ha appena concluso un’altra edizione di Ballando con le stelle come giudice , non sarà, invece nella giuria de Il cantante mascherato come l’anno scorso. Giovanni Ciacci, che ha partecipato a Ballando con le stelle qualche edizione fa in coppia con Raimondo Todaro e che non è mai andato daccordo con Mariotto, quando ha saputo della esclusione dello stilista ha detto: “Finalmente Milly Carlucci ha ascoltato il mio appello…Grazie per averci liberati di Guillermo Mariotto…”

E poi ha anche aggiunto: “Per fare il giudice di una competizione c’è bisogno di equilibrio, di sobrietà e di rigore…E lui si è dimostrato carente in tutti questi aspetti…”

Invece, a proposito di Costantino Della Gherardesca che ha preso il posto di Mariotto ha detto: “Che cosa penso di lui? Diciamolo pure: se possibile è perfino più noioso di Mariotto…”

Il Cantante Mascherato, Guillermo Mariotto dopo l’esclusione nella veste di giudice dice: “Poco remunerativo”

Milly Carlucci, dopo la polemica sollevata dall’esclusione di Mariotto da Il cantante mascherato, è voluta intervenire sull’argomento per chiarire le motivazioni alla base della sua decisione e ha detto così: “Dopo l’immenso lavoro fatto a Ballando con le stelle, non volevo spremerlo oltre e sovraesporlo. Sarebbe stato nocivo per lui”.

La scelta è ricaduta su Costantino della Gherardesca che si trova insieme agli altri giurati tutti riconfermati: Francesco Facchinetti, Patty Pravo, Flavio Insinna e, ancora in dubbio, Teo Mammucari.

Mariotto, a proposito della sua esclusione, ha detto: “Io non ho litigato con Milly Carlucci, la non conferma a Il Cantante Mascherato è stata una scelta fatta in accordo con lei. Abbiamo da poco terminato Ballando con le Stelle e non mi piace la sovraesposizione da video … Quindi mi prendo una pausa. Sento la necessità di ricaricare le batterie. In tempi di Covid è molto faticoso e impegnativo fare televisione. E, nel caso de II Cantante Mascherato, pure poco remunerativo”.

