Milan-Atalanta 0-3: highlights, voti e tabellino del big match del sabato pomeriggio. La Dea spettacolare in campo

Milan-Atalanta finisce con una vittoria schiacciante della Dea sui dominanti rossoneri che hanno incassato la prima sconfitta in campionato. Chiuso il primo tempo sull’1-0, la seconda tranche di gioco è terminata sul 3-0 per gli orobici che possono festeggiare e tirare un sospiro di sollievo dopo una stagione un po’ sottotono.

L’Atalanta ha segnato tre gol in trasferta contro il Milan in Serie A per la prima volta da marzo 2003, dove finì 3-3. Un ‘record’ personale ed una vittoria significativa perché è la prima sconfitta dei rossoneri in questa stagione: è in effetti la squadra più in forma da dopo lo stop a causa Covid-19.

Milan-Atalanta: highlights, voti e tabellino

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 5.5; Calabria 5, Kjaer 5, Kalulu 4.5 (56′ Musacchio 5), Theo Hernandez 5.5; Kessie 5, Tonali 5; Castillejo 5.5 (70′ Mandzukic 6), Meité 5(46′ Brahim Diaz 5.5), Leao 6 (70′ Rebic 6); Ibrahimovic 6.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 8; Toloi 7, Romero 8.5, Djimsiti 7.5 (90′ Caldara sv); Hateboer 6.5 (67′ Maehle 6.5), De Roon 7.5, Freuler 7, Gosens 7.5 (90′ Palomino sv); Pessina 7 (90′ Malinovsky sv); Ilicic 8.5 (82′ Muriel sv), Zapata 8.

MARCATORI: 26′ Romero (A), 53′ rig. Ilicic (A), 77′ Zapata (A);

AMMONITI: Theo Hernandez (M), Kessié (M), Gosens (A);