Maurizio Costanzo nella bufera, svela una verità e il web lo massacra, interviene il suo ufficio stampa per placare gli animi

Maurizio Costanzo è un giornalista e conduttore televisivo da decenni sulla cresta dell’onda. E’ sempre stata seguitissimo al suo Maurizio Costanzo Show e i personaggi, più o meno famosi, hanno sempre fatto a gara per partecipare al salotto televisivo più famoso d’Italia.

Da quel salotto, così prestigioso, sono usciti nomi che ormai fanno parte del panorama dello spettacolo italiano e che sono amatissimi, come Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Pierluigi Diaco. Maurizio Costanzo ha sempre avuto il grande fiuto di scovare personaggi che poi il grande pubblico ha amato e che continua ad amare.

Maurizio Costanzo rivela di aver fatto il vaccino e il web lo massacra

Maurizio Costanzo che ha sempre espresso la sua idea a favore dei vaccini, ha fatto sapere: “Mi sono vaccinato“.

Dopo Gina Lollobrigida che lo aveva annunciato durante la puntata scorsa di Domenica In, anche Maurizio Costanzo si è sottoposto al vaccino presso il Campus Biomedico, a Roma

Costanzo lo ha rivelato durante un’ospitata a Un Giorno da Pecora e ha detto così: “Ho fatto il vaccino 8 giorni fa, al Campus Bio Medico di Roma, ai primi di febbraio farò il richiamo. È andata benissimo, me lo ha fatto un infermiere molto bravo e non ho avuto nessuna reazione collaterale. Dobbiamo farlo in modo di farlo tutti il più possibile: l’unico sberleffo che possiamo fare al virus è vaccinarsi”.

L’attacco sui social, interviene l’ufficio stampa di Costanzo

Ma sui social Costanzo è stato molto attaccato e gli hanno detto : “Non per polemica ma per capire: in base a quale graduatoria Costanzo avrebbe potuto fare il vaccino? Nel Lazio le prenotazioni per gli over 80 cominceranno il 25 gennaio e le vaccinazioni dal 1° febbraio. Il tutto procrastinato per la mancanza di vaccini”.

Oppure c’è anche chi ha detto: “Mia madre 80 enne con 4 bypass e diabetica, non famosa, non lo sa quando lo potrà fare intanto e da marzo chiusa in casa va bene anzi benissimo. Felice per lui ma così continuano la solita politica”.

Dopo tutta la polemica che c’è stata sui social, è intervenuto l’ufficio stampa di Maurizio Costanzo che ha voluto precisare: “Confermiamo che Maurizio Costanzo ha fatto il vaccino per motivazioni ben precise, ha patologie cardiache pregresse che giustificano il vaccino, fatto appena disponibile dopo la prenotazione del medico curante. Maurizio è stato più volte in ospedale ed è un paziente a rischio“.

