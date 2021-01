italia-divisa-in-colori,-come-cambia-la-mappa:-lombardia-e-sardegna-arancioni-con-12-regioni

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con la quale cambia i colori delle regioni in base alla gravità della situazione pandemica da Covid-19. Quattro le Regioni italiane che rimangono in zona gialla: si tratta di Campania, Basilicata, Molise e Toscana, alle quali si aggiunge la Provincia autonoma di Trento. Ben 14, invece, le regioni che diventano o rimangono arancioni.

Tra queste Sardegna e Lombardia. Per la prima si tratta un declassamento, essendo prima gialla. Migliora invece la situazione lombarda: la Regione diventa arancione dopo la bagarre sui dati errati, la cui rettifica permette un lieve allentamento delle misure.



In base alla nuova ordinanza in zona arancione anche Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta. Restano in zona rossa la Sicilia e la Provincia Autonoma di Bolzano. L’ordinanza è efficace da domani per 15 giorni.

Per il ministro della Salute Roberto Speranza “la sfida contro il virus è ancora dura”. Ma l’indice Rt sotto 1 dopo cinque settimane “è un risultato incoraggiante che ci dice che le misure prese durante le vacanze di Natale hanno funzionato. Dobbiamo continuare sulla strada della prudenza per resistere nelle prossime settimane e intensificare ancora la campagna di vaccinazione”.

