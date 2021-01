giulia-salemi,-guendalina-tavassi-rivela:-“ha-fatto-una-cosa-orribile”

Spread the love











Guendalina Tavassi racconta un episodio su Giulia Salemi che non le è per niente piaciuto. Ecco cosa è successo tra le due influencer. Continuano le critiche verso Giulia Salemi. Questa volta però l’influencer italo persiana non ha ricevuto una frecciatina sulla sua chiacchieratissima storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, ma su un presunto comportamento scorretto che […]

