Erica Piamonte da perdere il fiato: vestito striminzito, si vede tutto – FOTO

Spread the love

La splendida influencer toscana posta uno scatto su Instagram e lascia una didascalia che tiene i follower col fiato sospeso. Ma che bellezza!

Erica Piamonte è stata una delle protagoniste del Grande Fratello 16 sfiorando la finale del programma vinto dalla Ragazza col cuore di latta, Martina Nasoni.

Dal giorno in cui Erica è uscita dalla Casa più spiata d’Italia, ha fatto moltissimo parlare di sè.

Ricordiamo la fugace relazione estiva con la coinquilina del reality Taylor Mega. Infatti la bella toscana aveva rivelato tra le quattro mura di Cinecittà di essere bisex.

Intanto i followers su Instagram aumentavano a vista d’occhio tanto che è diventata una vera e propria influencer con 354 mila seguaci sul popolare social network.

La Piamonte ama utilizzare il suo profilo Instagram sia per ammaliare il pubblico con degli scatti sexy e pieni di fascino grazie ai suoi penetranti occhi neri e a un fisico da togliere il fiato. Ma anche per parlare della sua vita, delle sue passioni e dei suoi impegni coinvolgendoli nella sua quotidianità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Jessica Franceschetti, reggiseno rosso e décolleté da capogiro: esagerata – FOTO

Il problema che preoccupa Erica

LEGGI ANCHE –> Cristina Buccino, canotta atomica e décolleté esplosivo: uno schianto – FOTO

Attraverso le stories di Instagram, poco in questi giorni, ha confidato ai suoi fans di avere un dolore costante al seno e di doversi sottoporre a dei controlli. Nonostante la preoccupazione ha condiviso il momento con il pubblico di Instagram che l’ha accompagnata virtualmente durante le visite fino a che ha rivelato di dover cambiare la protesi del suo seno poiché ha una forte infiammazione.

Erica si sottoporrà nei prossimi giorni a un intervento chirurgico per risolvere il problema che in questi giorni la sta particolarmente preoccupando e i suoi fans non le fanno mancare l’affetto e il sostegno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

A dimostrarlo i numerosi commenti sotto alle sue foto, i migliaia di like e i messaggi che ha ricevuto in direct e che ha voluto ripostare sulle sue Instagram Stories proprio per ricambiare l’affetto ricevuto.