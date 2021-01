È identico al padre, noto ed amato conduttore TV: Ecco chi è

La somiglianza tra padre e figlio è sempre presente, ma in questo caso lascia tutti senza parole: Sono quasi identici

Paolo e Stefano Bonolis

Paolo Bonolis è uno dei conduttori italiani più apprezzati e seguiti del mondo televisivo. Moltissimi sono i seguaci del presentatore anche sul web, che rimangono in attesa degli aggiornamenti lavorativi e non di Bonolis.

Paolo oltre ad essere un bravo presentatore TV è anche un bravissimo padre. E’ infatti papà di ben 5 figli: Stefano, Martina, Silvia, Davide e Adele. I primi due sono nati dal primo matrimonio con Diane Zoeller, gli altri tre sono frutto del suo secondo matrimonio con Sonia Bruganelli.

Bonolis ha così una famiglia davvero molto allargata e numerosa, ma che gli scalda il cuore rendendolo ogni giorno un uomo orgoglioso.

Stefano Bonolis: vita privata

Stefano è il primogenito, vive negli Stati Uniti e somiglia in maniera impressionante a Paolo. Sulla sua vita privata non si conosce molto, passa molto del suo tempo a viaggiare, ama gli animali ed è tifoso degli sport americani come il football, ma segue anche il calcio italiano infatti è un sostenitore dell’Inter.

Ha avuto una relazione con Paola Caruso che poi però è terminata a causa della distanza ed attualmente sembra essere fidanzato con Candice Hansen, una ragazza americana. Poche settimana fa era stato proprio Stefano a postare un immagine clamorosa: la foto ritraeva lui ed il fratello più piccolo Davide Bonolis.

Davide Bonolis, è invece uno dei figli più piccoli dell’amato conduttore, ha solo 15 anni e sa già che da grande vorrà fare il calciatore. Al momento gioca con la squadra del suo cuore: la Roma.

Il rapporto tra i due fratelli

Stefano e Davide Bonolis

A 15 anni, ad inizio 2020, Davide Bonolis si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico, presso gli Istituti fisioterapici Ospedalieri Regina Elena di Roma. Si è trattato di un intervento di normale routine per la rimozione delle tonsille, che si è risolto nel migliore dei modi per fortuna.

Quel poco che si conosce del legame tra i due fratelli, Stefano e Davide, trapela dal profilo Instagram di Stefano. Nelle foto infatti, Stefano preferisce condividere scene di vita vissuta: le serate con gli amici, i viaggi, e l’amore per il suo gatto.

La foto che però, come anticipato precedentemente, ha portato subbuglio nel web ritraeva Stefano con in braccio il fratello minore Davide: “ti tengo in braccio come quando giochiamo a fortnite“, aveva commentato il ragazzo ironizzando.

I due fratelli sono ritratti in una delle tante vacanze di famiglia, abbronzantissimi e giovanissimi. Ma il dettaglio che ha ancor di più colpito gli occhi attenti dei fan è la somiglianza pazzesca con il papà Paolo.

I due già all’epoca avevano lo stesso sguardo del Bonolis, talmente identici che molti fan li hanno soprannominati i “mini-Paolo” umoristicamente parlando. Effettivamente Padre e figli risultano essere gocce d’acqua.