crumble-dolce-e-salato-per-un-riciclo-creativo

Il verbo inglese crumble vuol dire ‘sgretolarsi’, ‘frantumarsi’, e in cucina viene utilizzato per indicare un composto friabile e croccante simile a una frolla “sbriciolata”.

Crumble classico: burro e farina

Il crumble si prepara con farina e burro, ma non solo. Si può ottenere un crumble anche con la frutta secca o con i biscotti avanzati o il pane raffermo. Il senso è mescolare grossolanamente un ingrediente secco e un grasso, che in genere è il burro perché lega meglio.



Il crumble in genere è dolce, ma può essere anche salato ed è un’ottima soluzione per preparare ricette di riciclo a base di frutta o verdura.

Crumble alle mele

Il crumble alle mele è un classico intramontabile, un vero comfort food perfetto in questa stagione.



Potete prepararlo con le mele renette o con le mele golden oppure semplicemente con le mele avanzate, anche di varietà diverse, che dovete necessariamente consumare.

Tagliatele a pezzi, anche mantenendo la buccia per un risultato più rustico, ma delizioso. Fatelo solo se le mele non sono trattate.



Disponetele in una pirofila imburrata e cospargerete con lo zucchero, anche se non è necessario, e la cannella.



Potete arricchirle con granella di frutta secca e aggiungere anche dell’uvetta ammorbidita in acqua o succo di arancia.



A questo punto è tempo di coprire questa base con il crumble.



Per prepararlo basta mescolare burro, zucchero e farina.



Per una pirofila media basteranno 150 g di farina, 120 g di burro e 100 g di zucchero.

Lavorate il composto sbriciolandolo tra le mani. Non dovete ottenere un panetto come quello della frolla, ma solo delle briciole, da qui il nome crumble.



Versate questo composto sulle mele e infornate a 180° per circa 25 minuti, giusto il tempo di lasciare ammorbidire le mele e rendere croccanti le briciole.



Va servito tiepido.

Crumble di pere e nocciole

Un’altro dolce delizioso è il crumble alle pere che profuma di nocciole.



Preparate le pere come abbiamo fatto con le mele nella ricetta precedente.



Aggiungete la cannella e la frutta secca che preferite.



Per il crumble utilizzate 70 g di farina di nocciole o nocciole tritate e 80 g di farina 00.



Poi aggiungete 120 g di burro e 100 g di zucchero.



La cottura è la stessa del crumble di mele e potete utilizzare la varietà di pere che più vi piace.

Crumble di biscotti

Se avete dei biscotti avanzati potete utilizzarli per preparare un crumble che piacerà molto ai bambini.



Potete anche mescolare diversi tipi di frollini e tritarli grossolanamente insieme.



Come base utilizzate sempre della frutta di stagione. Vi abbiamo proposto mele e pere, ma potete provare anche con pesche, prugne e albicocche in estate e potete anche mescolare diversi frutti insieme.



Per le dosi del crumble regolatevi in base alla quantità di biscotti che avete a disposizione e mescolateli semplicemente con il burro, non troppo perché comunque i frollini sono già a base di burro.

Crumble di frutta secca

Una soluzione molto healthy, gluten free e anche vegan, è il crumble a base di sola frutta secca e avena, senza burro se non quello di cocco.



Il risultato è meno croccante, ma il gusto strepitoso.



Mescolate dei fiocchi di avena tritati con la granella di nocciole, mandorle, pistacchi e noci o realizzate un mix di frutta secca a piacere, con quello che avete.



Aggiungete anche della cannella per dare un tocco di profumo e dei datteri tritati per un po’ di dolcezza.



Al posto del burro, come abbiamo detto, utilizzate il burro di cocco.



Non ne servirà molto, ma la giusta quantità per ottenere un composto abbastanza compatto.



Sbriciolate tutto sulla base di frutta e cuocete a 180° per 25 minuti.

Crumble salato di pane

Se avete del pane avanzato utilizzatelo per preparare uno sformato di verdure molto speciale, con una bella crosticina saporita. Potete davvero sbizzarrirvi nella scelta delle verdure che utilizzerete come base.



Potete tagliarle a fette e sovrapporre a strati, per esempio patate, zucchine, melanzane e pomodori, oppure distribuirle a pezzi più o meno delle stesse dimensioni.



In questa stagione provate un mix di cavolo romano, cavolfiore, cavoletti di Bruxelles e broccoli, sia crudi che cotti al vapore.



Se volete che le verdure siano molto morbide cuocetele prima di infornarle, altrimenti mettetele in pirofila da crude.



Condite con olio, sale e pepe e poi coprite tutto con il crumble di pane.



Per prepararlo tritate grossolanamente 200 g di pane raffermo con 150 g di burro, uno spicchio di aglio, un cucchiaio di parmigiano, sale e prezzemolo.



Infornate a 220° per circa 30 minuti e il vostro contorno ricco è pronto.

Crumble di fette biscottate e friselle

Al posto del pane potete utilizzare anche fette biscottate e friselle, tutto ciò che può essere tritato per diventare quasi una farina. Aggiungete sempre qualcosa di saporito e profumato al vostro crumble salato, come erbe aromatiche, del parmigiano o del pecorino grattugiati e delle spezie se vi piacciono.



Renderanno la crosticina molto gustosa.



Se non volete utilizzare il burro sostituitelo con olio extravergine di oliva, ma il risultato sarà più un gratin.



Quanto alle verdure, vi invitiamo ad utilizzare quelle che dovete consumare con urgenza, per un riciclo creativo.



Se sono di stagione è anche meglio.