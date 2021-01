coronavirus,-la-diplomazia-dei-vaccini-dell’india:-una-nuova-battaglia-per-contenere-la-cina

CHENNAI (INDIA) – In Asia si sta combattendo una battaglia diplomatica a colpi di vaccini gratis. Da questo confronto l’India emerge vincitrice con un nuovo piano per distribuire gratuitamente alle nazioni vicine dosi prodotte nei suoi laboratori. È un piano generoso e ambizioso che fa onore all’India proprio nel momento in cui i Paesi del Nord Globale si sono dimostrati molto più egoisti, accaparrandosi a volte il doppio delle dosi necessarie, come ha fatto il Canada, e considerando che l’India resta il secondo Paese al mondo per infezioni da Covid-19, dopo gli Usa.

I primi due milioni di dosi gratis di AstraZeneca made in India sono già stati consegnati questa settimana al Bangladesh. Il Bhutan ne riceverà 150mila, le Maldive 100mila, e altre sono in arrivo sia alle Seychelles che in Birmania. Anche il Nepal, nonostante recenti screzi diplomatici con l’India, ha ricevuto già il suo primo milione di dosi gratis, e ne ha subito ordinati altre quattro milioni, a pagamento. Il Pakistan, storico nemico dell’India, al momento sembra escluso dalla lista.

Nepal e Bangladesh sono casi esemplari per illustrare la battaglia diplomatica contro la Cina. La Sinovac Biotech cinese, infatti, avrebbe dovuto inviare in Bangladesh 110mila dosi “gratis,” ma quando il governo di Dhaka ha scoperto che proprio gratis non erano, ma che il Bangladesh avrebbe dovuto contribuire ai costi di sviluppo, l’accordo si è bloccato. Subito dopo, sono arrivati i vaccini indiani. La Cina avrebbe dovuto inviare dosi di Sinopharm anche in Nepal, ma da Kathmandu non è arrivato mai il via libera, per ragioni simili. Anche la Cambogia, storico alleato cinese, ha ricevuto le prime donazioni gratis dalla Cina, ma ha scoperto costi nascosti e ora si è rivolta all’India per avere vaccini veramente gratuiti.

L’India può permettersi questo gesto, essendo soprannominata la Farmacia del Mondo, visto che da decenni produce medicine a basso costo per i Paesi in via di sviluppo, e considerato il fatto che nel suo Serum International Institute si produce il 60 per cento della domanda mondiale di vaccini (tra poco inizieranno a produrre anche lo Sputnik russo). Assieme ai vaccini, l’India esporta in queste nazioni anche idrossiclorochina, Remdesivir, paracetamolo, mascherine, guanti, dispositivi di protezione individuale, kit diagnostici e altro materiale medico.

Perché tanto altruismo dall’India? Certo, un po’ per solidarietà asiatica, memore anche dell’antico spirito dei Paesi non-allineati della Guerra Fredda. Un po’ per creare un cuscinetto di immunità ai confini, dove il transito di persone, soprattutto dal Bangladesh, è difficile da contenere. Un po’ per promuovere i proprio prodotti, come i campioncini gratuiti regalati nei negozi. Ma, soprattutto, per contenere la Cina e il suo sgomitare in Asia fino ai confini indiani. Difatti il governo indiano non è mai riuscito a limitare l’espansionismo dell’iniziativa Belt and Road cinese che ha costruito porti, aeroporti, centrali elettriche e strade in molti Paesi del sudest asiatico. Così la diplomazia dei vaccini si è rivelata un’opportunità da non perdere, uno spiraglio per sanare vecchie e nuove asperità, con nazioni come il Nepal e il Bangladesh, e ampliare il raggio d’influenza con i vicini di casa. Una mossa vincente nei confronti del colosso cinese che continua a spingere ai confini del nord, sull’Himalaya, dove, alla linea di confine, sta progettando nuove costruzioni militari che preoccupano molto l’India.