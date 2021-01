calciomercato-milan,-ultimo-botto-in-entrata:-arriva-il-terzino

È un Milan scatenato in questa sessione di calciomercato. Dopo Tomori, ora Maldini punta al terzino sinistro

Calciomercato Milan, l’obiettivo è quello di arrivare al terzino sinistro (Getty Images)

Il Milan è la vera e propria protagonista dell’ultima sessione di calciomercato. Dopo aver acquistato Meité dal Torino, Maldini e Massara hanno spinto sull’acceleratore per regalare i giusti rinforzi al tecnico Stefano Pioli. Mario Mandzukic e Fikayo Tomori hanno firmato, ma i colpi in entrata sembrano non essere ancora finiti.

La dirigenza rossonera starebbe infatti pensando di mettere la ciliegina sulla torta con un terzino sinistro. Sono diversi i nomi sul taccuino, con l’ultima settimana di mercato invernale che sarà intensissima in questo senso. L’obiettivo è quello di ottenere un valido ripiego di Theo Hernandez, “proprietario” della fascia sinistra al quale però non farebbe male del turnover.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il prossimo rinforzo arriverà dalla Premier

Calciomercato Milan, il punto sul terzino sinistro

Piace Junior Firpo del Barcellona (Getty Images)

Tanti i nomi che circolano in queste ore: il Milan è alla ricerca di un terzino sinistro da acquistare già in questa sessione di calciomercato. Junior Firpo del Barcellona è uno di questi, ma le richieste elevate del club spagnolo sembrano aver raffreddato la trattativa. Inoltre, il giovane talento non vorrebbe lasciare la Spagna se non per un ruolo di assoluto protagonista. Ecco allora che spuntano le alternative. Come riferiscono i colleghi di Calciomercato.it, uno dei nomi è quello di Nuno Mendes dello Sporting CP, che piace però anche al Real Madrid e alla Juventus.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juve, Ronaldo rifiuta una mega offerta a sorpresa

Ci sarebbe poi l’ormai solito Matias Vina del Palmeiras, di cui si parla dallo scorso anno. Nelle ultime ore, è spuntata anche l’alternativa Iago dell’Ausburg. Il terzino brasiliano ha il passaporto italiano, e potrebbe quindi arrivare senza occupare lo slot extracomunitario.