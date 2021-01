benedetta-rossi-dimentica-l’importante-anniversario:-erano-10-anni

Benedetta Rossi avrebbe dovuto festeggiare un’importante ricorrenza. La cuoca si è però dimenticata di celebrare questo importante traguardo.

Benedetta Rossi (Instagram)

Benedetta Rossi è una famosissima cuoca e Youtuber divenuta famosa per il suo blog ed i video delle sue ricette. La grande passione per i fornelli la eredita dalla madre ma soprattutto dalla nonna. Muove i primi passi in cucina come cameriera e aiuto cuoco per mantenersi gli studi ed in seguito lavorerà nell’agriturismo di famiglia.

Sposatasi con Marco decidono a loro volta di aprire un loro agriturismo, sempre nelle marche. Ma la vera fama per lei arriva in una maniera inaspettata. La cuoca volle condividere con il mondo la sua passione e decide di aprire un canale Youtube.

Inaspettatamente riceve un grandissimo successo. La sua spontaneità ed il suo essere una donna “semplice”, non la solita diva le consente di conquistare il pubblico della rete diventando così un’icona per tutte le mamme con le quali condivide questa passione.

Nel 2016 ha anche pubblicato un libro di ricette chiamato come l’omonimo canale YouTube “Fatto in casa con Benedetta”. Oggi è tornata a far parlare di se, e lo fa per un motivo molto particolare.

Benedetta Rossi e l’anniversario dimenticato

Benedetta Rossi dunque grazie ad internet ha potuto contare su un pubblico in continua espansione che le ha fatto raggiungere una fama inimmaginabile, soprattutto sui social. Il suo profilo Instagram infatti conta oltre 3,6 milioni di follower, un numero veramente incredibile.

Proprio grazie a questo social network, dove posta moltissime ricette ma anche molto della sua vita privata, siamo venuti a sapere di una sua recente dimenticanza come l’avrà presa suo marito?

Lo scorso 12 gennaio la cuoca celebrava i 10 anni del suo canale su YouTube, un grande traguardo se non fosse per il fatto che neanche lei si ricordasse tale anniversario. È solo grazie all’intervento di una fan che glielo ha ricordato che ha potuto condividere questa notizia con chi la segue.

Benedetta Rossi (Instagram)

Marco, suo marito, la aiuta spesso nei suoi video facendogli anche da cameraman e sembra non aver preso bene la notizia. “Ma si può? Ti rendi conto di quello che è successo? La gravità di quello che è successo?” dice ironicamente.

Lo sente come un qualcosa che è anche suo visto che ci si dedica anche lui e quindi visto che hanno avuto questa dimenticanza ha suggerito alla moglie di preparare qualcosa per festeggiare. Decisamente un uomo fortunato. Facciamo comunque i nostri auguri a Benedetta, anche se non ce ne voglia, con un pizzico di ritardo e non possiamo che complimentarci con lei per il grande risultato ottenuto.