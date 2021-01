asia-argento,-parole-sconvolgenti:-“ha-abusato-di-me,-drogata-e-violentata”

Spread the love











Sta facendo molto scalpore in queste ore la rivelazione di Asia Argento su Rob Cohen, regista di Fast and Furious. Ecco tutti i dettagli che l’attrice ha raccontato in un’intervista per il Corriere della Sera. Asia Argento ha sganciato la bomba: in un’intervista per il Corriere della Sera ha svelato uno spiacevole episodio accaduto nel […]

