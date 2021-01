asia-argento-e-il-racconto-da-brivido:-picchiata-e-cacciata-di-notte

Asia Argento intervistata a Verissimo parla del suo difficile passato, delle violenze subite e di quando venne cacciata di casa.

Asia Argento è una famosissima attrice, sceneggiatrice, regista e personaggio televisivo. È figlia del noto regista Dario Argento, grazie al quale debutterà sul grande schermo sin da bambina. Con il suo look ribelle ed i tanti tatuaggi diventa una vera e propria icona di stile, affascinando sia uomini che donne.

In particolare ultimamente ha attirato l’attenzione su di se da parte di uno dei personaggi più amati e odiati in circolazione. Stiamo parlando di Fabrizio Corona, recentemente i due hanno condiviso molte foto insieme sui social. Tra cui una molto provocante in cui lui le abbassa i pantaloni, mettendo in mostra il suo tatuaggio.

Uno scatto molto provocante che ha catturato la curiosità di molti suoi fan. Ma cosa ne penserà la promessa sposa di Corona?A quanto scrivevano le maggiori riviste di cronache rosa si sarebbe dovuto sposare probabilmente entro metà maggio con Lia Del Grosso, ma questo potrebbe aver compromesso il tutto.

Non si sa ancora bene la verità al riguardo, soprattutto visti i protagonisti che fanno della loro vita social un vero e proprio show. Non sarebbe però il capitolo più strano della vita di Asia, che ha rilasciato di recente un’intervista a Verissimo.

Asia Argento l’intervista a Verissimo

Asia Argento ha raggiunto una grande fama e ad oggi vanta anche un discreto seguito sui social. Il suo profilo Instagram infatti conta oltre 635 mila follower. Questo social network è uno strumento con il quale ama interagire con i fan, questa volta però ha deciso di raccontarsi in un altro modo.

In un intervista rilasciata a Verissimo ha parlato senza filtri e a cuore aperto. Ha scelto questo luogo anche per presentare in anteprima la sua biografia “Anatomia di un cuore selvaggio” ed ha ripercorso episodi molto controversi della sua infanzia che vedono protagonista anche sua madre.

“Ho iniziato a scrivere questo libro prima di perdere mia madre. Rivelare questo segreto delle violenze ricevute da parte sua spero possa servire agli altri per capire perché in alcuni momenti della mia vita ho reagito in modo aggressivo. Non so perché mia madre mi abbia fatto quelle cose quando ero piccola.

Era giovane, con tre figlie, aveva una relazione travagliata con mio padre e si è sfogata su di me. Diceva che ero quella più forte e che quindi potevo prendermi le botte o essere cacciata di casa a nove anni, nel cuore della notte, tanto ce l’avrei fatta”.

Non un infanzia semplice a quanto pare la sua che come lei stessa ammette ha influenzato il suo comportamento. Adesso comunque sembra essersi lasciata tutto questo alle spalle grazie alla sua forza d’animo e al suo carattere forte.