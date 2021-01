all’asta-da-christie’s-i-gioielli-di-franca-valeri

Christie’s presenta Jewels Online – La Dolce Vita: una prestigiosa selezione di oltre 70 creazioni dei più grandi gioiellieri del mondo, tra cui Bulgari, Buccellati, Cartier, Tiffany & Co, Van Cleef & Arpels vengono proposte insieme ai gioielli dalla collezione di Franca Valeri, recentemente scomparsa all’età di 100 anni.

All’attrice apparteneva uno dei lotti più importanti della vendita, un anello Trombino con zaffiro cabochon di 11,9 carati realizzato da Bulgari negli anni Settanta.

Da sempre uno dei modelli di maggior successo della maison, il primo esemplare di Trombino comparve all’inizio degli anni Trenta, diventando subito un oggetto del desiderio: a conquistare le donne è l’ampia fascia di diamanti taglio baguette graduati affiancata dalla doppia linea di brillanti incastonati a “pavé” sul gambo dell’anello, che mettono in risalto la pietra principale.

All’incanto anche una selezione di 30 orologi fabbricati dai marchi più rinomati, con modelli apprezzati a livello internazionale come il Rolex Daytona, il Rolex Submariner o gli orologi da polso Patek Philippe d’epoca.

(In apertura, una foto di Franca Valeri nella sua casa, nel 1972. Photo by Marcello SalustriMondadori PortfolioMondadori via Getty Images)