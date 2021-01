una-frase-sull’account-ufficiale-del-grande-fratello-vip-fa-infuriare-i-fan:-rimossa-subito

Una frase pubblicata sull’account ufficiale del Grande Fratello Vip ha urtato i fan che hanno accusato il programma di mancanza di sensibilità verso il concorrente cui la frase era riferita.

Ma facciamo un passo indietro… Tommaso Zorzi ha confessato a Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Giulia Salemi di aver vissuto una relazione piuttosto travagliata quando aveva 19 anni, durante la quale è stato vittima di violenza psicologica, ma anche fisica.

Il vip della casa ricorda in particolare l’episodio in cui scoprì il suo primo fidanzato flirtare con un altro in discoteca. Tommaso lo prese per la maglietta per allontanarlo e i due vennero scacciati fuori dal locale. Usciti, l’ex fidanzato di Zorzi lo spintonò fino a farlo cadere rovinosamente a terra e lo prese a calci.

“Avevo 19 anni, lui lo avevo conosciuto in Scozia e lo seguivo ovunque andasse. Poteva farmi tutto, ho pure perdonato le corna. Una volta eravamo in discoteca. Io vado fuori a fumare, ritorno e lui stava a tanto così da uno. L’ho tirato per la maglietta, lui si è girato ed iniziamo un po’ ad azzuffarci. Ci sbattono fuori dalla discoteca e lì mi ha proprio sbattuto per terra, mi sono aperto il mento e poi mi ha dato due calci. E quindi lì ho detto basta. Fine.”

Ecco il video del racconto:

Ciò che ha suscitato però la rabbia dei telespettatori è stato il video pubblicato dalla pagina ufficiale Instagram del Grande Fratello Vip che ha riassunto il racconto di Tommaso Zorzi, corredandolo dal commento: “Il primo amore non si scorda mai ❤️”.

I fan non hanno affatto apprezzato la postilla del Grande Fratello Vip al racconto di Tommaso, chiosando che se fosse stata una donna ad aver ricordato l’episodio della violenza subita, il programma si sarebbe comportato diversamente.

Preso atto del disappunto dei fan, la pagina ufficiale del reality show ha rimosso la frase dopo pochi minuti.