un-amico,-un-collega:-addio-a-piero-carosso

Una tragica notizia ha colpito questa sera, venerdì 22 gennaio, il mondo del giornalismo cuneese: si è spento all’età di 74 anni l’amico e collega Piero Carosso.

Una perdita enorme per tutti noi colleghi della provincia e non solo che hanno avuto la possibilità, ma soprattutto la fortuna, di potergli stare accanto in questi anni dedicati alla narrazione dello sport locale.

Ex dipendente della Miroglio di Cuneo aveva coltivato la grande passione per lo sport prima praticandolo sul rettangolo verde, con le maglie di Saetta Cuneo e Barge, e poi raccontandolo senza frontiere.

Piero, infatti, era un amante dello sport in generale e non si è mai fossilizzato su una sola disciplina. Capitava di vederlo in tribuna stampa allo Stadio “F.lli Paschiero” ed il giorno successivo al traguardo di un rally (altro suo grande amore) senza dimenticare le serate passate al Palazzetto dello Sport per la Bre Banca Lannutti Cuneo e, più recentemente, per la Cuneo Granda Volley.

Nel mondo del giornalismo Piero è sempre stato un punto di riferimento, sia per le trasmissioni televisive/radiofoniche che sulla carta stampata. Innumerevoli, infatti, le sue collaborazioni nelle quali raccontava con professionalità ma anche leggerezza i fatti sportivi della nostra provincia.

La Redazione di Ideawebtv.it ed il Direttore Carlo Borsalino si stringono attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Ciao Piero, fai buon viaggio.