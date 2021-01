“tre-cunei”,-il-comandante-provinciale-della-guardia-di-finanza:-“importante-operazione-internazionale”-(video)

Tredici arresti, un mandato di cattura internazionale e sequestri milionari in Italia e in Spagna: sono solo alcuni dei numeri dell’imponente operazione di respiro internazionale che ha visto in prima linea la Guardia di Finanza di Cuneo. “Tre Cunei”, questo il nome dell’attività, che prende spunto dalla frazione del Comune di Albaretto della Torre, in provincia di Cuneo, paese di origine del fulcro dell’articolata organizzazione a delinquere sgominata, Giovanni Piero Montaldo, 77enne pluripregiudicato che dopo aver collezionato una serie di condanne in Italia (ricettazione, emissione di assegni a vuoto ed emissioni di fatture per operazioni inesistenti), alla fine degli ’80 si è trasferito in Spagna, dove ha proseguito la sua attività illecita creando una vera e propria galassia di società del settore immobiliare.

Un giro di denaro che ha coinvolto, oltre all’Italia e alla Spagna, anche la Svizzera, e che ha portato, per quanto riguarda il filone italiano, al sequestro del lussuoso compendio immobiliare ad Albaretto della Torre, composto da villa e 52 terreni, del valore di 5 milioni di euro. Le indagini sono state eseguite da una Squadra Investigativa Comune che è stata creata tra le autorità giudiziarie italiane e spagnole, sotto l’egida e con il sostegno di Eurojust, l’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale.

I dettagli dell’operazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa presso il comando provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, alla presenza del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo Luca Albertario, del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti Alberto Perduca e del sostituto procuratore Laura Deodato. In collegamento, hanno partecipato anche rappresentanti di Eurojust e della magistratura spagnola. Ecco le parole del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo Luca Albertario.